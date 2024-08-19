Мінфін хоче зобов’язати операторів цифрових платформ щорічно звітувати про доходи своїх користувачів

19 августа 2024 г., 14:35

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Міністерство фінансів України обговорює з компаніями, операторами цифрових платформ, концепцію запровадження в Україні звітності про доходи, отримані фізичними та юридичними особами, які використовують такі платформи для продажу своїх товарів або надання послуг.

Мінфін хоче зобов’язати операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, здійснювати збір інформації про своїх користувачів та щорічно подавати до Державної податкової служби України звіт про доходи, які вони отримують від здійснення визначених видів діяльності.

Такі наміри пояснюють впровадженням міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією для гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу.

Мінфін спільно з Програмою Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) здійснює підготовчі заходи для долучення України до міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Надалі ДПС надсилатиме звіти про доходи підзвітних продавців-нерезидентів компетентним органам юрисдикцій-партнерів, що є сторонами Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Багатосторонній автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, здійснюватиметься відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Багатостороння угода DPI). Учасниками такої угоди наразі є 26 країн, переважна більшість з яких є державами – членами Європейського Союзу.

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