BlackBerry и Ansys будут вместе развивать ОС для автономных автомобилей

16 января 2020 г., 11:05

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Компании BlackBerry и Ansys объявили о поддержке BlackBerry QNX, операционной системы реального времени (Real Time Operating System, RTOS), для подключенных и автономных транспортных средств. Сотрудничество позволит автопроизводителям повысить безопасность и надёжность, снизить затраты на разработку и сократить время вывода на рынок автомобилей и автономных систем следующего поколения.

BlackBerry QNX и Ansys дают возможность производителям оборудования минимизировать риски, комбинируя среду разработки встроенного ПО Ansys Scade с операционной системой QNX Neutrino. Они обе сертифицированы по стандарту ISO 26262 ASIL D – самому строгому стандарту безопасности в автомобильной отрасли и высочайшему уровню сертификации.

По мере того, как транспортные средства следующего поколения становятся все более подключенными, автоматизированными и автономными, они также приобретают большую сложность и уязвимость к кибератакам. В дополнение к проектным и инженерным задачам, предприятия сталкиваются с беспрецедентным уровнем сертификации безопасности. Производители оборудования должны сочетать возможности подключения, соответствие требованиям AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) и универсальность с надёжностью и безопасностью.

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