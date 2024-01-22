Zenbook 14 OLED вже у продажі на українському ринку

22 января 2024 г., 15:23

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Компанія ASUS оголосила про початок продажу в Україні нового ультрапортативного ноутбука преміумкласу Zenbook 14 OLED (UX3405).



Як зазначається, Zenbook 14 OLED – це ультрапортативний ноутбук класу Intel Evo Edition. Вдосконалений акумулятор підвищеної ємності (75 Вт·год) надає користувачам тривалий час роботи в автономному режимі.



В оснащені - потужний процесор Intel (до моделі Core Ultra 9) з графікою Intel Arc і всім необхідним портам, зокрема двома Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI® 2.1 (TMDS) і 3,5-мм аудіороз’єму. Крім того, швидкісний SSD-накопичувач місткістю до 1 ТБ, 32 ГБ оперативної пам’яті та модуль Wi-Fi 6E (802.11ax) означають менше часу на очікування й більше часу на роботу та розваги.



Ноутбук має яскравий дисплей ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц та нові потужні суперлінійні динаміки. Додаткову зручність у користуванні забезпечують функція входу в систему за допомогою розпізнавання рис обличчя, ІЧ-камера з роздільною здатністю Full HD та механічною шторкою для додаткової конфіденційності, а також тиха клавіатура ASUS ErgoSense.



Підкреслюється, що новий дизайн відрізняється підвищеною екологічністю завдяки широкому використанню матеріалів вторинної переробки в ноутбуку та його пакованні. А випробування надійності, проведені відповідно до військово-промислового стандарту США, гарантують максимальний термін служби пристрою.



Zenbook 14 OLED має суцільнометалевий корпус завтовшки 14,9 мм і масою всього 1,2 кг приблизно - на 10% компактніший, ніж у моделі попереднього покоління.



Спеціально розроблений акумулятор підтримує на 20% більше циклів заряджання, ніж у попередній моделі. Він також забезпечує до 15 годин автономної роботи, що дає змогу користувачам працювати протягом усього дня в мобільному режимі. Технологія USB-C Easy Charge допомагає легко підзарядити ноутбук від будь-якого адаптера живлення або павербанка з роз’ємом USB-C.



Дисплей ASUS Lumina OLED зробить кожну мить перегляду неймовірною. Він має роздільну здатність 3K (2880 x 1800 пікселів), частоту оновлення 120 Гц, яскравість до 600 кд/м2, зручне для перегляду вебсторінок співвідношення сторін 16:10 і тонку рамку, завдяки чому співвідношення екрана до корпусу становить цілих 87%. А завдяки підтримці технології Adaptive Sync, яка автоматично синхронізує частоту оновлення дисплея з частотою кадрів, будь-який контент відображається бездоганно плавно.



Попри ультракомпактний формфактор, Zenbook 14 OLED оснащений повним набором повнорозмірних високошвидкісних портів, зокрема двома портами Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) і зручним 3,5-мм аудіороз’ємом, тож користувачам не потрібно носити із собою перехідники або адаптери.



Нова безшумна клавіатура ASUS ErgoSense зводить до мінімуму відволікаючі фактори, забезпечуючи при цьому надзвичайно комфортний набір тексту завдяки оптимальному інтервалу між клавішами, вигнутій поверхні та ергономічному ходу клавіш.



ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) з процесором Intel Core Ultra 7 155H, оперативною пам’яттю 32 ГБ і SSD-накопичувачем на 1 ТБ вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 71 999 грн.

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