Lenovo ThinkPad X13 Gen 7 - нові AI ПК для корпоративного сегмента

Компанія Lenovo представила нові моделі в лінійці ThinkPad 2026 року, довершивши випуск бізнес-пристроїв нового покоління новими моделями ThinkPad X13 Gen 7. Розширене портфоліо створене з урахуванням змінюваних потреб корпоративних клієнтів і поєднує продуктивність із підтримкою AI, покращену мобільність та гнучкі можливості розгортання для організацій будь-якого масштабу.



Зазначено, розвиваючи портфоліо 2026 року, Lenovo продовжує реалізовувати своє бачення “Розумніший AI для всіх” (Smarter AI for All) завдяки пристроям, розробленим для підтримки більш інтелектуальних та ефективних методів роботи. Новітні системи ThinkPad забезпечують користувачам високу продуктивність разом із надійністю, безпекою та зручністю управління, необхідними для корпоративного середовища.



Також нові ноутбуки ThinkPad підтримують технологію Copilot+ для ПК у Windows 11, забезпечуючи більш інтуїтивні робочі процеси з використанням AI у сумісних конфігураціях. Ці можливості інтегровані в пристрої, призначені для практичного використання в бізнесі, що допомагає організаціям впроваджувати нові інструменти підвищення продуктивності зі збереженням контролю над розгортанням та управлінням життєвим циклом пристроїв.



У рамках постійної співпраці Lenovo з iFixit, спрямованої на покращення ремонтопридатності пристроїв, нові системи ThinkPad отримали оцінку ремонтопридатності iFixit до 9 зі 101, що підтверджує їхню придатність до простішого обслуговування та тривалого використання.



«Компанії прагнуть активно впроваджувати ПК з підтримкою штучного інтелекту, а не використовувати їх лише для поодиноких сценаріїв», – зазначив Том Батлер (Tom Butler), віцепрезидент із комерційного портфеля та управління продуктами Lenovo Intelligent Devices Group. «Завдяки новим моделям ThinkPad X13 ми розширюємо доступ до продуктивності, мобільності та надійності, готових до роботи з AI, у межах широкого продуктового портфеля. Ці системи створені з урахуванням реальних потреб корпоративних клієнтів і забезпечують гнучкість, безпеку та довгострокову цінність, необхідні організаціям у процесі модернізації їхнього парку пристроїв».



ThinkPad X13 Gen 7 розроблений для фахівців, яким потрібна максимальна мобільність без втрати продуктивності. Вага цього ноутбука починається від 0,93 кг, що робить його одним із найлегших моделей ThinkPad в історії. Він має портативний дизайн, створений для користувачів, які працюють у різних місцях, відвідують зустрічі та часто подорожують.

ThinkPad X13 Gen 7 оснащений процесорами Intel Core Ultra Series 3 або AMD Ryzen AI PRO 400 Series і забезпечує ефективну продуктивність для сучасних бізнес-навантажень, а інтегровані функції AI підтримують нові сценарії підвищеної продуктивності.



Попри компактний корпус, пристрій зберігає всі переваги лінійки ThinkPad, зокрема необхідні порти USB-C, USB-A та HDMI, а також опціональну підтримку 5G і Wi-Fi 7. Для комфортної співпраці в гібридному робочому середовищі ноутбук оснащений ІЧ-камерою 5 Мп та покращеною системою обробки аудіо для чіткішої комунікації.



Однією з ключових переваг залишається ремонтопридатність: користувачі можуть самостійно замінювати акумулятор, SSD-накопичувач, модуль WWAN та нижню кришку корпусу, що допомагає IT-командам подовжити життєвий цикл пристрою та спростити його обслуговування. У цьому пристрої також вперше застосовано акумулятор, виготовлений на 100% з переробленого кобальту, що підкреслює прагнення компанії Lenovo до відповідального використання матеріалів.



Завдяки збалансованому поєднанню портативності, продуктивності та простоти обслуговування ThinkPad X13 Gen 7 створений для фахівців, яким потрібні надійні та стабільні обчислювальні можливості в умовах високої мобільності.

