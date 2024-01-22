TSMC оптимістична щодо попиту на АІ, прогнозує зростання доходів на 20%

22 января 2024 г., 16:35

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Як пише Reuters, компанія TSMC спрогнозував у четвер більш ніж 20% зростання доходів у 2024 році на тлі бурхливого попиту на висококласні мікросхеми, що використовуються в додатках штучного інтелекту. І це навіть попри те, що галузь в цілому стикається зі слабкими продажами смартфонів і електромобілів.



«Ми є ключовим інструментом для додатків зі штучним інтелектом. На сьогодні все, що ви бачили в області АІ, походить від TSMC», - заявив генеральний директор Сі Сі Вей (C. C. Wei) на конференції після того, як компанія повідомила про чистий прибуток у четвертому кварталі, який перевершив очікування ринку.



Вей додав, що попит на вдосконалені чипи був дуже високим, і TSMC не може запропонувати достатньо потужностей для підтримки клієнтів, що продовжиться і в наступному році. Але він зазначив, що в цілому по галузі є стурбованість надлишком потужностей для просунених виробництв.



«Можливо, зараз будується занадто багато потужностей для зрілих вузлів. Тому занепокоєння щодо надлишкових потужностей є обґрунтованим», - сказав він, хоча і додав, що це не викликає занепокоєння у TSMC через високий попит клієнтів на її спеціалізовані технології.



Заглядаючи в майбутнє, TSMC заявила, що планує розширити свою глобальну виробничу присутність: будівництво заводу в Німеччині має розпочатися в четвертому кварталі цього року, в той час, як TSMC все ще вирішує, який технологічний вузол побудувати на другому заводі в Аризоні.



Перший завод компанії в Японії відкриється наступного місяця, а виробництво почнеться в четвертому кварталі, в той час, як компанія також вивчає можливість будівництва другого заводу в цій країні.



Компанія прогнозує капітальні витрати на рівні 28-32 млрд дол. на цей рік, відповідно до 2023 року, і заявила, що також розширить виробництво саме на Тайвані.



TSMC заявила, що оцінює можливість будівництва третього заводу в південному тайванському місті Гаосюн, і якщо це станеться, то всі три заводи будуть призначені для виробництва сучасних 2-нанометрових чипів через високий попит, зумовлений високопродуктивними обчислювальними системами і смартфонами.



Чистий прибуток TSMC за жовтень-грудень знизився на 19% до 238,7 млрд тайванських доларів (7,6 млрд дол.) порівняно з особливо сильним кварталом попереднього року.



Прибуток, однак, перевершив прогноз LSEG SmartEstimate у 226,4 млрд тайванських доларів, який враховує прогнози аналітиків.



«Наш бізнес у четвертому кварталі був підтриманий продовженням активного розвитку нашої провідної 3-нанометрової технології», - зазначив Венделл Хуанг (Wendell Huang), фінансовий директор TSMC.



За його словами, на поточний квартал вплине сезонність бізнесу смартфонів, яка буде частково компенсована сильними позиціями в сегменті високопродуктивних обчислень, що включає в себе мікросхеми штучного інтелекту.



Хоча компанія заявила, що 2023 рік буде складним, TSMC прогнозує стабільне зростання на цей рік, додавши, що очікує, що запаси повернуться до здорового рівня.



Виторг за 2024 рік має зрости в діапазоні 20% в доларовому еквіваленті, йдеться в повідомленні компанії.

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