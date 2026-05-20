Microsoft представила нове покоління Surface з процесорами Intel Core Ultra Series 3

Корпорація Microsoft оголосила про вихід нового покоління портфоліо Surface для бізнесу, представивши моделі Surface Pro та Surface Laptop на базі процесорів Intel Core Ultra Series 3.

Як повідомляється, нові пристрої розроблені для забезпечення високої продуктивності в умовах гібридної роботи та прискорення процесів з використанням AI.

Компанія заявила, що нова архітектура дозволила досягти значного приросту потужності, зокрема графічна продуктивність на 35% вище ніж у MacBook Air на базі процесора M5 та на 90% порівняно з моделлю Laptop 5 у певних конфігураціях.

Нова лінійка Surface Laptop представлена моделями з екранами 13,8 та 15 дюймів, а також ультрапортативною 13-дюймовою версією. Вартість молодшої моделі з 16 ГБ оперативної пам'яті починається від 1499 дол., тоді як старші конфігурації стартують від 1949,99 дол. Пристрої отримали вдосконалені тактильні тачпади, підтримку Wi-Fi 7 та знімні SSD-накопичувачі четвертого покоління. Для бізнес-користувачів важливою новацією стала поява опціонального вбудованого фільтра приватності з антивідблисковим покриттям, який активується одним натисканням клавіші та захищає екран від сторонніх очей.

Окрему увагу в нових пристроях Microsoft приділила безпеці на рівні прошивки. Surface став першим ПК, побудованим на безпечній пам'яті через проєкт Project Mu та драйвери на базі мови Rust (Rust). Це дозволяє захистити пристрої від критичних вразливостей ще до завантаження операційної системи. Кожен новий комп'ютер постачається як Secured-core PC, що забезпечує наскрізний захист від чипа до хмари. Крім того, пристрої повністю інтегровані в екосистему Microsoft Intune, що дозволяє ІТ-відділам здійснювати віддалене розгортання та керування парком техніки без необхідності фізичного доступу до пристроїв.

Крім версій на базі процесорів Intel, корпорація анонсувала розширення лінійки Surface для бізнесу моделями на базі Snapdragon X2 пізніше цього року. Ці пристрої обіцяють прискорення локальних операцій AI на 80% та тривалий час автономної роботи. Усі нові моделі Surface виготовлені з використанням 100% переробленого алюмінію та спроєктовані з урахуванням високої ремонтопридатності. Більшість ключових компонентів можна замінити за допомогою стандартних інструментів, що дозволяє компаніям довше підтримувати техніку в робочому стані та зменшувати кількість відходів.

