Lenovo анонсувала ThinkPad L14 Gen 7 та L16 Gen 3

ThinkPad L14 Gen 7 та L16 Gen 3 є основою корпоративного портфоліо Lenovo для масового сегмента та створені для забезпечення продуктивності, підключення й зручності обслуговування, необхідних для масштабного розгортання у компаніях. Оснащені процесорами Intel Core Ultra Series 3 або AMD Ryzen AI PRO 400 Series, ці системи забезпечують стабільну продуктивність та гнучкість платформи в корпоративних середовищах.



Зокрема, ThinkPad L14 є балансом для корпоративних парків техніки, поєднуючи 14-дюймовий формфактор із продуктивністю, портативністю та економічною ефективністю, що відповідають потребам більшості бізнес-користувачів. Водночас ThinkPad L16 пропонує варіант із більшим дисплеєм для користувачів, яким потрібен додатковий екранний простір, зберігаючи при цьому ту саму платформу та набір функцій.



Усі моделі лінійки підтримують до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та до 2 ТБ SSD-накопичувача, що забезпечує високу продуктивність у повсякденній роботі. Опції 5-мегапіксельних RGB- та ІЧ-камер, аудіосистема Dolby Atmos з розширеною обробкою голосу та яскравіші дисплеї покращують якість співпраці та користувацький досвід. Підтримка Wi-Fi 7 та різних варіантів WWAN гарантують надійне підключення в умовах гібридної роботи.





Моделі L14 та L16 створені з урахуванням практичного корпоративного використання та оснащені необхідними портами, зокрема USB-C, USB-A, HDMI та RJ45, що забезпечує легку інтеграцію в наявні робочі середовища.



Ключовою перевагою залишається ремонтопридатність: користувачі можуть самостійно замінювати клавіатуру та акумулятор, а також отримують спрощений доступ до оперативної пам'яті (DIMM), SSD, WWAN та динаміків, що полегшує технічне обслуговування та мінімізує час простою для ІТ-команд.



Нова серія L також вирізняється акумулятором із використанням 100% переробленого кобальту та упаковкою, яка на 100% не містить пластику, що підкреслює загальний підхід Lenovo до відповідальнішого дизайну та проєктування продуктів.



У всій лінійці ThinkPad компанія Lenovo продовжує пропонувати платформи, які є більш безпечними, зручними в управлінні та готовими до впровадження корпоративного AI. Рішення з безпеки ThinkShield забезпечують багаторівневий захист на рівні апаратного, мікропрограмного та програмного забезпечення, допомагаючи захищати пристрої протягом усього їхнього життєвого циклу.



Компанія Lenovo також підтримує корпоративне розгортання за допомогою сервісу Lenovo Imaging Services for Devices, що дозволяє організаціям отримувати пристрої, попередньо налаштовані з операційними системами, застосунками та параметрами безпеки безпосередньо з заводу-виробника, що сприяє прискоренню впровадження та зменшенню навантаження на ІТ-відділ.



Перенесення традиційно ручних процесів налаштування у стандартизований виробничий процес допомагає сервісам Lenovo Imaging Services забезпечити більш послідовне розгортання, знизити складність адміністрування та дозволити ІТ-фахівцям зосередитися на більш стратегічних завданнях.

