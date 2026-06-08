HP оновлює лінійку монохромних пристроїв LaserJet Pro 4000 для малого та середнього бізнесу

8 июня 2026 г., 14:35

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Компанія ERC, офіційний дістрібьютор HP в Україні, повідомила, що вендор представив нове покоління монохромних друкарських пристроїв серії LaserJet Pro 4000, розроблених спеціально для задоволення потреб малого та середнього бізнесу.





Оновлена лінійка орієнтована на забезпечення безперебійного, якісного та захищеного друку в компактному форматі для офісів із високою динамікою роботи. У новому поколінні пристроїв виробник зробив ключовий акцент на значному підвищенні продуктивності. Зокрема, швидкість монохромного друку зросла до 45 стор./хв порівняно з 40 стор./хв у попередніх модифікаціях. Суттєво пришвидшився і процес оцифрування документів: швидкість сканування тепер становить до 38 стор./хв або 63 зобр./хв замість колишніх 29 стор./хв та 46 зобр./хв відповідно. Час виведення першої друкованої сторінки з режиму очікування скоротився до 3,8 с, що дозволяє мінімізувати затримки під час щоденних офісних операцій.





Помітною конструктивною зміною стала інтеграція нової панелі керування. Залежно від конкретної моделі, пристрої оснащуються кольоровим сенсорним екраном із діагоналлю до 4,3″. Логіка інтерфейсу та структурування меню максимально наближені до сучасних мобільних планшетів, що забезпечує швидкий доступ до основних функцій без зайвих переходів та відображає поточний стан системи без затримок.





Оновлена лінійка включає три моделі принтерів - HP LaserJet Pro 4007dn, 4007dw та 4007n, а також три модифікації багатофункціональних пристроїв - HP LaserJet Pro 4113dw, 4113fdn та 4113fdw. Усі апарати в базовій комплектації мають вхідний лоток на 250 аркушів та додатковий багатоцільовий лоток на 100 сторінок, з можливістю розширення системи за рахунок встановлення опціонального лотка подачі ще на 550 аркушів для великих робочих груп.





Принтери підсерії HP LaserJet Pro 4007 підтримують автоматичний двосторонній режим роботи без відчутного зниження швидкості, мають компактні габарити для зручного розміщення в обмеженому просторі та сумісні з фірмовим мобільним додатком HP для віддаленого відправлення завдань. У свою чергу, БФП серії HP LaserJet Pro 4113 пропонують повноцінний цикл обробки документації, включаючи двосторонній друк, автоматичне сканування, модуль автоподачі на 50 аркушів для пакетної обробки без ручного втручання, а також бездротовий модуль Wi-Fi із функцією автоматичного відновлення стабільного з'єднання у разі збоїв у мережі.





Для спрощення адміністрування великих парків техніки виробник інтегрував централізовану інформаційну панель, яка дозволяє IT-спеціалістам віддалено моніторити технічний стан обладнання, залишок тонера та поточні параметри кібербезпеки.





Питання захисту даних винесено у серії LaserJet Pro 4000 на рівень базових специфікацій: усі поточні завдання автоматично видаляються з пам'яті пристрою відразу після фізичного виконання друку. Фірмові витратні матеріали отримали вбудовані елементи контролю для запобігання сторонньому втручанню.





Завдяки використанню екологічного тонера нового покоління TerraJet та інтеграції переробленого пластику в конструкцію корпусу, пристрої продемонстрували знижене енергоспоживання та отримали екологічні сертифікати відповідності стандартам Blue Angel, Energy Star 3.0 та EPEAT Silver.

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