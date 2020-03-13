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PyFlash охотится на избранных посетителей правительственных сайтов

13 марта 2020 г., 12:15
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Новая активность группы Turla: исследователи Eset обнаружили атаки на сайты

Компания Eset обнаружила новую активность группы Turla, которая направлена на правительственные сайты. На этот раз киберпреступники применяют методы социальной инженерии, используя фальшивое обновление Adobe Flash в качестве приманки для загрузки вредоносного ПО.

В этих атаках типа «watering hole» (водопой) Turla инфицировала минимум четыре веб-сайта, из них два принадлежат правительству Армении. Таким образом, вполне вероятно, что целями киберпреступников были чиновники и политики. Напомним, атаки вида watering hole предполагают, что злоумышленники заражают вредоносным ПО сайты, часто посещаемые их потенциальными жертвами.

«Если посетитель интересен киберпреступникам, командный сервер (C&C) отвечает фрагментом кода JavaScript, который создает iFrame. По данным телеметрии Eset, в рамках кампании watering hole операторов Turla интересовал ограниченный круг посетителей», – комментируют исследователи Eset.

«Пользователям отображается фальшивое всплывающее окно с якобы обновлением Adobe Flash для того, чтобы заманить жертву загрузить вредоносный инсталлятор. Попытка заражения базируются исключительно на методах социальной инженерии», – добавляют исследователи Eset.

В этой кампании Turla использует совершенно новый бэкдор, который получил название PyFlash. По мнению специалистов Eset, в этом вредоносе авторы Turla впервые использовали язык Python. Командный сервер посылает бэкдору команды для загрузки файлов, выполнения команд Windows, а также запуска и удаления вредоносного ПО. «Финальный компонент изменился, вероятно, с целью избежания обнаружения», – объясняют специалисты Eset.

Исследование Eset показало, что эти сайты были заражены минимум с начала 2019 г. Специалисты Eset предупредили национальное подразделение CERT Армении и поделились с ними анализом перед публикацией исследования.

Стоит отметить, что группа киберпреступников Turla активна уже более 10 лет. Основными ее целями являются правительственные и военные организации. Эти недавние атаки типа watering hole имеют ряд особенностей с некоторыми предыдущими кампаниями группы.


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