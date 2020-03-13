PyFlash охотится на избранных посетителей правительственных сайтов

13 марта 2020 г., 12:15

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Компания Eset обнаружила новую активность группы Turla, которая направлена на правительственные сайты. На этот раз киберпреступники применяют методы социальной инженерии, используя фальшивое обновление Adobe Flash в качестве приманки для загрузки вредоносного ПО.

В этих атаках типа «watering hole» (водопой) Turla инфицировала минимум четыре веб-сайта, из них два принадлежат правительству Армении. Таким образом, вполне вероятно, что целями киберпреступников были чиновники и политики. Напомним, атаки вида watering hole предполагают, что злоумышленники заражают вредоносным ПО сайты, часто посещаемые их потенциальными жертвами.

«Если посетитель интересен киберпреступникам, командный сервер (C&C) отвечает фрагментом кода JavaScript, который создает iFrame. По данным телеметрии Eset, в рамках кампании watering hole операторов Turla интересовал ограниченный круг посетителей», – комментируют исследователи Eset.

«Пользователям отображается фальшивое всплывающее окно с якобы обновлением Adobe Flash для того, чтобы заманить жертву загрузить вредоносный инсталлятор. Попытка заражения базируются исключительно на методах социальной инженерии», – добавляют исследователи Eset.

В этой кампании Turla использует совершенно новый бэкдор, который получил название PyFlash. По мнению специалистов Eset, в этом вредоносе авторы Turla впервые использовали язык Python. Командный сервер посылает бэкдору команды для загрузки файлов, выполнения команд Windows, а также запуска и удаления вредоносного ПО. «Финальный компонент изменился, вероятно, с целью избежания обнаружения», – объясняют специалисты Eset.

Исследование Eset показало, что эти сайты были заражены минимум с начала 2019 г. Специалисты Eset предупредили национальное подразделение CERT Армении и поделились с ними анализом перед публикацией исследования.

Стоит отметить, что группа киберпреступников Turla активна уже более 10 лет. Основными ее целями являются правительственные и военные организации. Эти недавние атаки типа watering hole имеют ряд особенностей с некоторыми предыдущими кампаниями группы.

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