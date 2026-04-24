Від лабораторії до індустрії: 3D-друк прискорює майбутнє літієвих акумуляторів

24 апреля 2026 г., 16:35

0

Tweet

Останні досягнення у сфері передового енергетичного виробництва відкривають новий шлях для проєктування літієвих батарей. Об'єднана дослідницька група під керівництвом доцента Еріка Цзяньфена Чена (Eric Jianfeng Cheng) з Університету Тохоку представила масштабний огляд у журналі Materials Science and Engineering. Публікація детально описує потенціал, виклики та перспективи впровадження 3D-друку у виробництво акумуляторів.



Автори представили систематичну «дорожню карту», яка демонструє, як адитивні технології можуть переосмислити літієві батареї наступного покоління.



Згідно з дослідженням, 3D-друк дозволяє вийти за межі геометричних обмежень традиційного методу нанесення покриттів. Замість пласких нашарованих структур, ця технологія забезпечує точний контроль над тривимірною архітектурою.



Такий підхід до дизайну дозволяє скоротити шляхи транспортування іонів; покращити електронну провідність; зменшити концентрацію локальних напружень під час циклів зарядки-розрядки та підвищити механічну міцність всієї системи.



Таким чином, 3D-друк розглядається не просто як новий метод обробки, а як спосіб фундаментально змінити те, як електрохімічні характеристики інтегруються в саму структуру батареї.



Особливу увагу вчені приділили повністю твердотільним літієвим акумуляторам, де щільність енергії та якість інтерфейсів є критичними факторами. Головним викликом тут є не просто друк компонентів, а створення тонких, структурно точних архітектур твердого електроліту за умови збереження низького опору на межі розділу фаз.



Огляд критично аналізує основні наукові «вузькі місця», зокрема складний баланс між високим вмістом керамічного наповнювача, реологією чорнила та необхідністю досягти структурної точності менше 100 мкм.



«Ми вважаємо, що наступний етап прогресу залежатиме від інтеграції штучного інтелекту (AI) з 3D-друком», — зазначає Сірапрапха Дібансок (Siraprapha Deebansok) з Університету Тохоку. «Використання AI на основі аналізу даних допоможе нам відійти від методу спроб і помилок у бік інтелектуального виробництва».



Зазначено, це дослідження є однією з найповніших на сьогодні стратегій застосування адитивних технологій у виробництві акумуляторів. Запропонована база може значно прискорити розробку передових батарей для електромобілів, гнучкої електроніки та масштабних систем зберігання енергії в енергомережах, роблячи їх безпечнішими та стабільнішими.

