Bambu Lab представляє X2D - флагман нового покоління з двома соплами

23 апреля 2026 г., 16:35

Компанія Bambu Lab, яка у 2022 році докорінно змінила ринок настільного 3D-друку, представила свого нового флагмана - X2D. Друге покоління серії X покликане не просто пришвидшити друк, а повністю змінити підхід до створення складних геометричних форм, позбавивши мейкерів головного болю з обробкою підтримок.



Головна інновація X2D - система екструзії з двома соплами та механічним перемиканням. Це рішення, яке раніше було доступне лише в дорогому професійному сегменті, тепер з'являється у споживчому класі.



Основне сопло відповідає за друк моделі, тоді як допоміжне використовує спеціальний матеріал для підтримок. Завдяки цьому підтримки більше не потрібно «вигризати» інструментами — вони легко відділяються рукою, залишаючи поверхню моделі ідеально гладкою.



Механізм перемикання реалізовано через систему шестерень без додаткового двигуна на друкувальній голівці. Це дозволило зберегти легкість голівки, мінімізувати вібрації та забезпечити високу стабільність на великих швидкостях. Під час тестів механізм витримав понад мільйон перемикань без жодних збоїв.



Bambu Lab застосувала унікальний підхід, поєднавши дві філософії подачі пластику.



На лівому соплі (Direct Drive) двигун розташований безпосередньо на голівці, що забезпечує максимальну точність та сумісність із широким спектром матеріалів.



Для правого сопла (Bowden) потужний двигун винесено на задню панель принтера. Він з’єднаний з голівкою трубкою PTFE, що дозволяє стабільно подавати матеріал на великі відстані, не обтяжуючи друкувальний блок.



Для багатоколірного друку (PLA або PETG) така система означає миттєву зміну кольору без довгих «продувок» сопла та гігантських залишків витраченого пластику.



X2D успадкував інтелектуальні алгоритми від професійної серії H.



Dynamic Flow Calibration - система в реальному часі моніторить стан двигуна, хотенда та сопла, автоматично компенсуючи знос деталей або вологість філамента перед кожним друком.



Сервомотори PMSM - власна розробка Bambu Lab знімає показники крутного моменту 20 000 разів на секунду, що дозволяє виявити застрягання нитки ще до того, як воно зіпсує модель.



У режимі Cool Mode принтер інтенсивно охолоджується для ідеального друку PLA. У режимі Heat Mode камера активно прогрівається до 65°C (сопло до 300°C), що відкриває шлях до роботи з інженерними пластиками - ABS, ASA та нейлоном - без деформацій.



Bambu Lab продовжує свою стратегію «висока цінність за розумні гроші». Новий флагман X2D буде доступний у комплектації Combo за рекомендовану ціну $949.

