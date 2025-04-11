Здійснено перший відеодзвінок через квантову мережу

11 апреля 2025 г., 17:35

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Дослідники з Великої Британії продемонстрували над безпечну передачу даних на великі відстані квантовою мережею зв'язку, включно з першим у Великій Британії відеодзвінком на великі відстані.



Команда з університетів Брістоля і Кембриджа створила мережу, використовуючи стандартну волоконно-оптичну інфраструктуру між двома містами, відстань між якими становить 410 км. Це частина Квантової мережі Великої Британії (UKQN), створеної дослідниками протягом останнього десятиліття.



У мережі використовуються два типи схем розподілу квантових ключів (QKD): ключі шифрування, заховані всередині частинок світла, і розподілена заплутаність із фотонами, нерозривно пов'язаними між собою. Це перший випадок успішної демонстрації мережі великої протяжності, що охоплює різні технології квантової безпеки, такі як розподіл заплутаності.



Дослідники з Великої Британії продемонстрували можливості мережі за допомогою прямої квантово-захищеної відеоконференції, передавання зашифрованих медичних даних і безпечного віддаленого доступу до розподіленого дата-центру.



UKQN охоплює дві столичні квантові мережі навколо Брістоля і Кембриджа, які з'єднані «магістраллю» з чотирьох далеких оптоволоконних ліній зв'язку протяжністю 410 км з трьома проміжними вузлами.



Для цього використовується одномодове волокно через Національну систему темного волокна EPSRC і оптичні комутатори з малими втратами, що дає змогу змінювати конфігурацію мережі для передачі як класичних, так і квантових сигналів.



Зазначається, дослідники по всьому світу беруть участь у перегонах зі створення та використання квантових комунікаційних мереж. Китай нещодавно створив масштабну мережу, яка охоплює 4600 кілометрів, з'єднуючи п'ять міст за допомогою оптоволокна і супутників. У Мадриді дослідники створили меншу мережу з дев'ятьма точками підключення, що використовує різні типи QKD для безпечного обміну інформацією.



У 2019 році дослідники з Кембриджа і Toshiba продемонстрували квантову мережу масштабу метрополітену, що працює з рекордною швидкістю передавання ключів - мільйони ключових бітів на секунду. А 2020 року дослідники з Брістоля побудували мережу, здатну обмінюватися заплутаною інформацією між кількома користувачами. Аналогічні випробування квантових мереж були продемонстровані в Сінгапурі, Італії та США.



Попри цей прогрес, досі ніхто не побудував велику мережу на великій відстані, яка могла б одночасно працювати з обома типами QKD, розподілом заплутаності та звичайною передачею даних.



«Це найважливіший крок на шляху до побудови квантово-безпечного майбутнього для наших спільнот і суспільства», - каже доктор Руї Ванг (Rui Wang), лектор з оптичних мереж майбутнього в групі досліджень високопродуктивних мереж Smart Internet Lab при Бристольському університеті. «Що ще більш важливо, він закладає основу для великомасштабного квантового інтернету, що з'єднує квантові вузли та пристрої за допомогою заплутування і телепортації в глобальному масштабі».



«Це кульмінація більш ніж десятирічної роботи з проєктування і створення квантової мережі Великобританії», - зазначив Адріан Вонфор (Adrian Wonfor) з інженерного факультету Кембриджа. «Вона демонструє не лише використання кількох технологій квантового зв'язку, а й безпечні системи управління ключами, необхідні для безперешкодного наскрізного шифрування між нами».



«Це значний крок у забезпеченні квантової безпеки комунікацій, на які ми всі покладаємось у повсякденному житті, у національному масштабі», - наголосив професор Річард Пенті (Richard Penty), також із Кембриджа, який очолює робочий пакет Quantum Networks у Quantum Communications Hub. «Це було б неможливо без тісної співпраці двох команд у Кембриджі та Брістолі, підтримки наших промислових партнерів Toshiba, BT, Adtran і Cisco, а також наших спонсорів у UKRI».



«Це видатне досягнення, яке підкреслює сильні сторони Великої Британії світового класу в галузі квантових мережевих технологій», - заявив Джеральд Буллер (Gerald Buller), директор IQN Hub, розташованого в Університеті Геріот-Ватта. «Ця захоплива демонстрація - саме та робота, яку Integrated Quantum Networks Hub буде підтримувати найближчими роками, розробляючи технології, протоколи та стандарти, які створять стійку, перспективну, національну інфраструктуру квантових комунікацій».

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