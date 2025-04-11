ViewSonic M1 Max — новий портативний проєктор із Google TV і обертанням на 360°

11 апреля 2025 г., 16:35

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Компанія ViewSonic представила новий розумний портативний LED-проєктор M1 Max. Новинка поповнила відзначену престижною премією iF Design Award серію M1, відому своїм інноваційним металевим стендом із можливістю обертання на 360°. Компактний проєктор, що поміщається на долоні, розроблений спеціально для мандрівників та любителів розваг. Він миттєво перетворює будь-який простір на кінотеатр завдяки вбудованій платформі Google TV, яскравому зображенню у роздільній здатності Full HD 1080p та потужному звуку від Harman Kardon, вбудованому в елегантний і легкий корпус.



«У ViewSonic ми прагнемо переосмислити підхід до розваг, створюючи рішення, які органічно поєднують технології та сучасний стиль життя, — зазначив Дін Цай, генеральний менеджер підрозділу проєкторів і LED-дисплеїв ViewSonic. — M1 Max втілює цю ідею, пропонуючи преміальну аудіовізуальну якість, зручний доступ до контенту та мінімалістичний дизайн в одному портативному пристрої. Наша мета — дати користувачам можливість насолоджуватись переглядом на великому екрані в будь-яких умовах».



Завдяки вбудованій платформі Google TV, ViewSonic M1 Max забезпечує прямий доступ до популярних стримінгових сервісів, таких як Netflix, Disney+, YouTube та багатьох інших, без використання додаткових пристроїв. Ця функція робить M1 Max повноцінним мультимедійним рішенням для комфортного перегляду в будь-якому місці.



Технологія ViewSonic Cinema SuperColor+ гарантує яскраві та реалістичні кольори при роздільній здатності Full HD 1080p, а вбудовані динаміки Harman Kardon створюють захопливий, об’ємний звук.



Вага пристрою менше ніж 1 кг дозволяє брати проєктор із собою. Вбудований акумулятор та сумісність із USB-C power bank гарантують години безперервної роботи, роблячи M1 Max супутником для відпочинку на природі, подорожей та спонтанних кінопереглядів.



Запатентована конструкція металевого стенда з обертанням на 360° дозволяє спрямовувати зображення на будь-яку поверхню — стіни, стелю або навіть підлогу. Стенд також слугує кришкою об’єктива і перемикачем живлення; при її відкритті проєктор автоматично вмикається. Завдяки функції автоматичного фокусування (ToF) і корекції трапецієподібних спотворень по горизонталі та вертикалі, проєктор за лічені секунди формує ідеально рівне зображення розміром до 100 дюймів навіть при проєкції під кутом.



Вбудований Wi-Fi дозволяє транслювати контент із мобільних пристроїв на великий екран без використання проводів. Для додаткового комфорту передбачено бездротове підключення навушників через Bluetooth.



Модель ViewSonic M1 Max надійде у продаж у квітні 2025 року на окремих ринках Європи, а з травня — в Азії.

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