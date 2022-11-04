За півтори доби фонд Притули зібрав грошей на 60 БТР замість планованих 50

4 ноября 2022 г., 12:25

Сергій Притула разом з Ганною Гвоздяр, директоркою благодійного фонду його імені, повідомив, що трохи більше, ніж за добу було зібрано 236 млн грн та збір на 50 бронетранспортерів Spartan для Збройних Сил України зупинено. Тому що цих коштів вистачить на 60 БТР і ще навіть кілька мільйонів залишиться на наступний проєкт, теж «броньований».

«Українці, ви просто неймовірні! Ніхто й ніколи не переможе ні нашу країну, ні наш народ! Просто не вистачає слів як ми пишаємось українськими людьми та всіма тими, хто нас підтримує з закородну. Бо цього разу було багато переказів із-за меж України. Ми щиро дякуємо всім громадянам та бізнесам в Україні та за її межами за такий неймовірний результат, – сказав Сергій Притула. – Британія цього річ передала 35 Spartan по лінії військово-технічної допомоги. А тепер звичайні цивільні громадяни забезпечили майже вдвічі більшу партію техніки, яка вкрай необхідна нашій армії за умов осінньої погоди. Непереможні, коли об’єднані!»

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