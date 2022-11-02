Фонд Сергія Притули збирає 200 млн грн на 50 британських БТР для ЗСУ

|+22
голоса
Благодійний фонд Сергія Притули оголосив черговий збір коштів для ЗСУ. Цього разу мета – 200 млн грн для придбання партії з 50 гусеничних бронетранспортерів FV103 Spartan. Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Як зазначається, гусенична техніка вкрай необхідна у холодну пору року, оскільки вона здатна пройти там, де не проїде колісна.
БТР FV103 був розроблений у 1970-х та прийнятий на озброєння британською армією у 1978 році. Наразі їх поступово замінюють на новіші транспортні засоби. Машина оснащена бензиновим двигуном та може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Spartan використовується для переміщення спеціалізованих команд, таких як групи управління мінометним вогнем, зенітні, а також розвідувальні.
ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB
МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2
Paypal
[email protected]
Перекази по Україні
БО Благодійний фонд Сергія Притули
ЄДРПОУ 43720363
Призначення платежу: «Безповоротня благодійна допомога»
UA123052990000026004046716119
SWIFT перекази з-за кордону
SWIFT in US dollars (USD)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA903052990000026001026709343
SWIFT in euros (EUR)
BENEFICIARY
Serhiy Prytula Charitable Foundation
IBAN
UA873052990000026009016707067
Криптовалюта
Bitcoin гаманець
bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r
ETH
0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386
USDT (TRC20)
TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa
Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада
|+22
голоса