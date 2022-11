Фонд Сергія Притули збирає 200 млн грн на 50 британських БТР для ЗСУ

2 ноября 2022 г., 16:55

Благодійний фонд Сергія Притули оголосив черговий збір коштів для ЗСУ. Цього разу мета – 200 млн грн для придбання партії з 50 гусеничних бронетранспортерів FV103 Spartan. Збір триватиме з 2 по 8 листопада. Як зазначається, гусенична техніка вкрай необхідна у холодну пору року, оскільки вона здатна пройти там, де не проїде колісна.

БТР FV103 був розроблений у 1970-х та прийнятий на озброєння британською армією у 1978 році. Наразі їх поступово замінюють на новіші транспортні засоби. Машина оснащена бензиновим двигуном та може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Spartan використовується для переміщення спеціалізованих команд, таких як групи управління мінометним вогнем, зенітні, а також розвідувальні.

ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB

МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2

Paypal

[email protected]

Перекази по Україні

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Призначення платежу: «Безповоротня благодійна допомога»

UA123052990000026004046716119

SWIFT перекази з-за кордону

SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY

Serhiy Prytula Charitable Foundation

IBAN

UA903052990000026001026709343

SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY

Serhiy Prytula Charitable Foundation

IBAN

UA873052990000026009016707067

Криптовалюта

Bitcoin гаманець

bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r

ETH

0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386

USDT (TRC20)

TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa

