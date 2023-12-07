«Фонд Притули» запускає збір 100 млн грн на 5000 FPV-дронів

7 декабря 2023 г., 8:25

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«Благодійний фонд Сергія Притули» спільно з онлайн-сервісом виклику авто Uklon та львівською мережею ресторанів !FEST запустили збір коштів «Рій помсти 2.0» на 5000 FPV-дронів для «Сил оборони». Мета – 100 млн грн., перші внески – по 3 млн грн, вже здійснили Uklon та !FEST. Також «Фонд Притули» додає 5 млн. грн, які зібрали додатково під час попереднього збору.

За ці кошти планується придбати 2500 FPV-дронів Foxeer, які добре зарекомендували себе у знищенні ворожих цілей і використовуються для великого обсягу задач, 2500 FPV-дронів «Буцефал», які працюють на дальні дистанції, несуть більше корисного навантаження і вражатимуть ворога в глибокому тилу, а також необхідне супутнє обладнання – наземні станції віддаленого керування, ретранслятори тощо.

Нагадаємо, FPV дрон – це безпілотний літальний апарат First-Person-View (яким керують від першої особи). Завдяки пульту управління та окулярам пілот може швидко й оперативно маневрувати та знаходити ціль для ураження. Такі дрони мають широкий спектр застосування: від ураження піхоти і відбиття штурму до знешкодження важкої бронетехніки. Залежно від моделі, крейсерська швидкість може сягати 90 км/год. При цьому бойовий радіус польоту з урахуванням маневрів в середньому складає 7-8 км, аж до 12-15 км, а корисне навантаження – до 2 кг

«FPV-дрони замінюють нашим захисникам снаряди. У руках вправного оператора один дрон за кількасот доларів може пошкодити й вивести з ладу важку техніку ворога за мільйони доларів, при чому на значній відстані. Ворожих цілей багато – техніка, жива сила, фортифікаційні споруди. Тому FPV потрібно ще більше і постачати їх маємо регулярно. Перший рій помсти вже відправлено на фронт. Черга за другим, долучайтеся», – каже Сергій Притула, засновник однойменного благодійного фонду.

В рамках збору «Рій помсти» було зібрано кошти не тільки на 2000 FPV-дронів та навчання для 420 операторів, але й вдалося додатково законтрактували 200 FPV-дронів «Мамонт».

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