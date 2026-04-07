Квартальний виторг Foxconn зріс на 29,7%

7 апреля 2026 г., 9:35

Найбільший у світі контрактний виробник електроніки Foxconn повідомив про зростання виручки у першому кварталі 2026 року на 29,7% у річному обчисленні.



Як повідомляє Reuters, дохід компанії, яка є ключовим виробником iPhone для Apple та серверів для NVIDIA, зріс до 2,13 трлн тайваньських доларів, що еквівалентно приблизно 66,6 млрд дол. Основним рушієм такого результату став стрімкий попит на продукти для інфраструктури AI, що забезпечило потужне зростання підрозділу хмарних та мережевих рішень.



Березневий виторг компанії продемонстрував ще більш вражаючу динаміку, збільшившись на 45,6% порівняно з минулим роком і сягнувши рекордних для цього місяця 803,7 млрд тайваньських доларів. Окрім серверного сегмента, Foxconn відзначила суттєве зростання у категорії споживчої електроніки завдяки виходу нових продуктів. Компанія очікує, що у другому кварталі 2026 року позитивна динаміка збережеться як у квартальному, так і у річному вимірі, а поставки AI-стійок залишаться на висхідній траєкторії.



Попри фінансові успіхи, керівництво Foxconn висловило занепокоєння через нестабільну глобальну політичну та економічну ситуацію. Голова правління компанії Янг Лю (Young Liu) раніше зазначав, що найбільшим зовнішнім викликом цього року є геополітична напруженість, зокрема конфлікти на Близькому Сході. Компанія, офіційно відома як Hon Hai Precision Industry, традиційно не надає конкретних числових прогнозів, проте планує оприлюднити повний фінансовий звіт за перший квартал 14 травня.



Акції Foxconn з початку року впали на 16%, що значно гірше за динаміку тайваньського ринку в цілому, який зріс на 12%.

