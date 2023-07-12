Canalys: спад світового ринку ПК сповільнюється - у II кв. поставки впали лише на 12%

12 июля 2023 г., 9:35

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Останні дані Canalys показують, що падіння світового ринку ПК сповільнилося у II кв.: загальний обсяг поставок настільних комп’ютерів і ноутбуків знизився на 11,5% у річному обчисленні до 62,1 мільйона одиниць. Це сталося після двох кварталів поспіль, коли поставки скоротилися більш ніж на 30%.

Обсяг другого кварталу демонструє послідовне збільшення поставок на 11,9% і є ознакою того, що ринок перебуває на шляху до прискореного відновлення у другій половині цього року. Поставки ноутбуків знизилися на 9,3% в річному обчисленні до 49,4 млн одиниць, в той час як для настільних комп’ютерів скорочення зафіксоване на 19,3% до 12,6 млн одиниць.

«Ринок ПК демонструє перші ознаки відновлення після складного періоду, - коментує Ішан Датт (Ishan Dutt), головний аналітик Canalys. - У другому кварталі очікувалося річне падіння поставок, але є ознаки того, що багато проблем, які вплинули на сектор, починають зменшуватися. Хоча глобальна макроекономічна ситуація залишається складною, ключові гравці галузі вказують на той факт, що темпи активізації кінцевих користувачів зростають швидше, ніж обсяги відвантажень. Ми очікуємо, що в міру покращення ситуації компанії перерозподілятимуть витрати, які були призупинені, на модернізацію ІТ. У II кв. 2023 року повернення фінансування з боку державного сектору сприяло зростанню попиту на комп’ютери, пов’язаного з початком навчального року».

«Позитивні ринкові сигнали свідчать про подальше покращення ситуації в галузі ПК у 2023 році, - говорить Кірен Джессоп (Kieren Jessop), аналітик Canalys. - У 2-му кварталі рівень запасів ще більше знизився, оскільки 41% партнерів, опитаних Canalys у червні, повідомили, що мають запаси ПК менш ніж на тиждень. Очікується, що всі клієнтські сегменти будуть послідовно покращуватися до кінця 2023 року на тлі останнього поштовху корекції запасів і посилення сезонності в другій половині року. Однак за підсумками всього 2023 року поставки будуть нижчими, ніж у 2022 році, оскільки в постпандемічному середовищі споживачі зменшують витрати на ПК порівняно з іншими категоріями».

Lenovo продовжує лідирувати на світовому ринку ПК, але зазнала значного скорочення поставок на 18% у річному обчисленні, до 14,2 млн одиниць.

HP, що посіла друге місце, продемонструвала сильні результати в цьому кварталі завдяки високим продажам Chromebook у США. Компанія продемонструвала стабільні показники, відвантаживши 13,4 мільйона пристроїв по всьому світу.

Dell зберегла третє місце, але втратила понад два пункти ринкової частки, оскільки її поставки скоротилися на 22%.

У другому кварталі 2023 року компанія Apple досягла найвищого зростання серед найбільших вендорів, збільшивши поставки на 51% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Хоча цьому сприяв запуск нового 15-дюймового Macbook Air, його високі показники були в основному зумовлені сприятливим порівняльним кварталом через перебої в ланцюжку поставок, з якими компанія зіткнулася минулого року.

П’яте місце в рейтингу посіла компанія Acer з обсягом поставок трохи менше чотирьох мільйонів одиниць.

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