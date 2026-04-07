Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Brave1 Market вже налічує понад 1100 виробів

7 апреля 2026 г., 8:25

Як повідомляється, Brave1 Market продовжує розширюватися. Категорія комплектуючих вже налічує понад 1100 виробів. 

Нещодавно до каталогу додали важливий розділ - електронні плати ініціації. Це дистанційний підривач, який гарантує, що боєприпас спрацює саме в потрібний момент: при контакті з ціллю, втраті сигналу або за командою оператора.

Якісна плата ініціації - це безпека наших воїнів. На початку повномасштабного вторгнення цей ринок був практично відсутній, тому військові часто переробляли звичайні підривачі від бомб і снарядів. А це вимагає неабиякої експертизи та несе ризики самопідриву.

