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Завдяки системній роботі кластера Brave1 Силам оборони передали 2 тисячі засобів РЕБ

18 апреля 2024 г., 8:15

Завдяки системній роботі кластера Brave1 Силам оборони передали 2 тисячі засобів РЕБ

Держава закупила 2 тисячі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) ближньої дії, зокрема й так званий окопний РЕБ, від розробників – учасників кластера оборонних технологій Brave1. Більшу частину Генштаб розподілив і передав Силам оборони на найгарячіші ділянки фронту, щоб військові використовували їх для захисту техніки, транспорту, штурмових підрозділів та передових позицій.

Парламентарі заощадили 180 млн грн зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ.

Коли Brave1 розпочинав роботу, було близько 10 рішень РЕБ/РЕР. Сьогодні на платформі зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них уже кодифіковано за стандартами НАТО.

Щоб відкрити ринок РЕБ і створити умови для розвитку й масштабування виробництва, держава змінює законодавство й ухвалює революційні постанови. Зокрема, розширено fast track для засобів РЕБ, спрощено процедуру кодифікації, збільшено маржинальність для виробників до 25%, звільнено від ПДВ та ввізного мита на компоненти тощо.

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