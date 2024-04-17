Telegram досягне мільярда користувачів вже у цьому році

17 апреля 2024 г., 17:25

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Як пише Reuters, додаток для обміну повідомленнями Telegram перетне позначку в один мільярд активних щомісячних користувачів протягом року. Про це заявив засновник сервісу Павло Дуров.

Зазначається, що Telegram, який базується в Дубаї, був заснований Дуровим, який покинув Росію в 2014 році після того, як відмовився виконати вимоги фсб щодо опозиційній спільноти у соціальній мережі VK, яку він продав.

«Ми, ймовірно, перетнемо мільярд щомісячних активних користувачів протягом року, - заявив Павле Дуров, який повністю володіє Telegram, у інтервʼю американському журналісту Такеру Карлсону. - Telegram поширюється як лісова пожежа».

Дуров, статки якого, за оцінками Forbes, становлять 15,5 мільярда доларів, сказав, що деякі уряди намагалися чинити на нього тиск, але додаток, який зараз має 900 мільйонів активних користувачів, повинен залишатися "нейтральною платформою", а не "гравцем у геополітиці".

Один з головних конкурентів Telegram, Meta Platforms, має понад два мільярди активних користувачів щомісяця. У березні Financial Times повідомляла, що Telegram, ймовірно, буде прагнути провести лістинг в США, як тільки компанія вийде на рівень прибутковості.

Павле Дуров нагололсив в інтервʼю, що покинув Росію, оскільки не міг приймати накази від будь-якого уряду, і відкинув питання про те, що Telegram контролюється Росією, як неправдиві чутки, поширювані його конкурентами, стурбованими зростанням Telegram.

Однак, коли мова йде про свободу слова, Дуров зазначив, що найбільшими викликами є не уряди, а основні конкуренти, такі як Apple і Google. «Ці дві платформи, по суті, можуть цензурувати все, що ви можете прочитати, отримати доступ до свого смартфона», - сказав він, додавши, що вони повідомили Telegram, що якщо сервіс не буде дотримуватися їхніх рекомендацій, то буде видалений з їхніх магазинів.

Дуров також повідомив, що у компанії Telegram працює всього 30 програмістів.

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