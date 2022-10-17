Застосунок єППО може допомогти зенітникам збивати ворожі дрони та ракети

17 октября 2022 г., 8:15

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В Україні створили додаток для мобільних телефонів, який може допомогти підрозділам ППО доповнити радіолокаційну інформацію про повітряну ціль для подальшого її знищення.



«Андроід-версія додатку єППО вже доступна. Тепер кожний громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого неба», – повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗС України.



Для цього необхідно встановити додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути Тест, щоб переконатися, що все працює, і бути готовими сповістити зенітників про побачену загрозу.



Як працює додаток:



Ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе, треба відкрити єППО на смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку.



Фахівці ППО побачать відмітку на мапі, вона доповнить радіолокаційну інформацію і летюча смерть буде збита.



Наразі застосунок єППО доступний для платформи Android. Також розробники займаються створенням версії для iOS. Її поява очікується за декілька тижнів.

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