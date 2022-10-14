На «Ловця Шахедів» 120 млн грн було зібрано за 12 годин

14 октября 2022 г., 22:21

Монобанк, Ігор Лаченков та UNITED24 запустили сьогодні збір на «Ловця Шахедів». Це кодова назва для системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА.



Щоб підкреслити всю важливість цього збору, до Дня захисників і захисниць України було зроблено 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом «Вірю в ЗСУ». Cто браслетів власноруч підписав Головнокомандувач Валерій Залужний.



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Була ціль зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня. Виробника та назву системи не розкривається, але вона точно допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони. Захистити від ударів наші об’єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО.

Перший міліон зібрали за 9 хвилин! За 20 хвилин було вже 3 мільйони! Вже після 8 годин з початку збору сума досягнула 100 млн. А через 12 годин - було вже 120 млн грн.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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