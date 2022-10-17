Google тестує систему 3D-видеозвʼязку, запустивши програму раннього доступу

17 октября 2022 г., 9:35

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Google продовжує вивчати способи об'єднання команд та полегшення зв'язку співробітників здалеку за допомогою технологій. Саме тому минулого року компанія оголосила старт проєкту Starline, який дозволяє співробітникам відчувати, що вони разом, навіть якщо знаходяться в різних містах.



Технологія працює як «чарівне вікно», де користувачі можуть розмовляти, жестикулювати і дивитися в очі іншій людині, в натуральну величину і в трьох вимірах. Як наголошується, це стало можливим завдяки значним науковим досягненням в галузі машинного навчання, комп'ютерного зору, просторового звуку і систем відображення світлового поля.



Сьогодні прототипи Project Starline вже можна знайти в офісах Google по всій території США, де співробітники щодня використовують цю технологію для проведення зустрічей, адаптації нових співробітників і налагодження зв'язків між колегами.



На стороні екрана в боксі відеозв'язку Starline встановлено 14 камер і 16 інфрачервоних проекторів - вони спільно здійснюють захоплення і відстеження тривимірного зображення користувача в реальному часі. За звучання відповідають чотири мікрофони і два динаміки: вони не просто відтворюють мовлення, а використовують алгоритми просторового звуку, створюючи відчуття, що мова виходить прямо з рота людини на екрані. Цікавий і той нюанс, що при використанні традиційних засобів відеозв'язку камера над дисплеєм не дає змоги учасникам сеансу встановлювати повноцінний зоровий контакт: людина дивиться або в камеру, або на екран. У випадку з Project Starline система коригує положення тривимірного зображення співрозмовника, і зоровий контакт теж досить правдоподібно відтворюється.



За обробку даних Starline відповідає потужна робоча станція з двома процесорами Intel Xeon і чотирма графічними адаптерами NVIDIA: парою Quadro RTX 6000 і парою Titan RTX. Зображення виводиться на 65-дюймовий автостереоскопічний екран із роздільною здатністю 8K і частотою 60 Гц - це дає змогу створювати тривимірне зображення співрозмовника в натуральну величину і бачити його без спеціальних окулярів. По суті, це збільшена версія дисплея Nintendo 3DS, але без обмежень, тому що система відстежує положення голови користувача.



Під час реалізації системи Google все-таки дещо спростила собі завдання, обмеживши положення користувача на жорстко зафіксованій лаві і встановивши невеликий бар'єр перед екраном, щоб здавалося, що нижня частина тіла співрозмовника йде під дисплей. Крім того, в системі особливим чином налаштоване освітлення для оптимального захоплення 3D-текстури - цьому сприяє й інфрачервоне підсвічування.



Результат роботи системи, звісно, вражає: люди, які змогли випробувати відеозв'язок у Project Starline, кажуть, що ефект присутності справді правдоподібний. Люди описують цей досвід як природну взаємодію - висловлюючи, наскільки вони відчувають зв'язок з іншою людиною, що сидить навпроти них.



Project Starline може підвищити присутність, уважність і продуктивність співробітників у порівнянні з традиційними рішеннями для відеодзвінків.



Окрім співробітників Google, компанія також запросила понад 100 корпоративних партнерів з таких галузей, як засоби масової інформації, охорона здоров'я і роздрібна торгівля, взяти участь у тестуваннях і надати зворотний зв'язок щодо отриманого досвіду і можливостей застосування в їхньому бізнесі.



«Поширення гібридних моделей роботи створює нові можливості для фундаментального переосмислення того, як ми співпрацюємо на робочому місці», - говорить Скотт Морей (Scott Morey), президент з технологій та інновацій WeWork. «Project Starline знаходиться в авангарді цього зсуву, забезпечуючи неймовірний користувальницький досвід, який долає розрив між нашим фізичним і віртуальним світом. Ми в WeWork вважаємо, що ця технологія має потенціал для збагачення досвіду співробітників, роблячи зв'язки більш цілеспрямованими і значущими».



Google анонсував розширення зусиль з тестування за допомогою програми раннього доступу корпоративних партнерів, таких як Salesforce, WeWork, T-Mobile і Hackensack Meridian Health. Починаючи з цього року, Google почне встановлювати прототипи в обраних офісах партнерів для регулярного тестування.

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