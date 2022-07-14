Українська онлайн-платформа для вивчення мов Preply залучила ще 50 млн дол. інвестицій

14 июля 2022 г., 13:15

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Українська EdTech компанія Preply повідомляє про залучення інвестицій раунду серії С у розмірі 50 млн дол. Таким чином, з моменту створення у 2012 році компанія зібрала вже понад 100 млн дол. Попри війну в Україні, засновникам Preply Кирилу Бігаю, Дмитру Волошину та Сергію Лук'янову вдалося розширити команду до понад 400 співробітників 58 різних національностей у 30 країнах світу.

З освітнього стартапу Preply поступово перетворився на глобальну EdTech платформу, яка об'єднує найбільшу у світі спільноту з вивчення мов. Наразі вона об'єднує понад 32 тис. репетиторів, які викладають 50 мов сотням тисяч учнів у 180 країнах світу. За допомогою алгоритму машинного навчання рекомендовані викладачі створюють персоналізовані плани уроків відповідно до бюджету, розкладу та поточних знань учня.

Раунд інвестицій очолив компанія Owl Ventures, також до фінансування долучилися попередні інвестори, серед яких Diligent Capital, Hoxton Ventures, Educapital, Evli Growth Partners та співзасновник Grupa Pracuj Пшемислав Гацек. Також до раунду приєдналися нові інвестори, такі як Swisscom Ventures та Orbit Capital.

Платформа планує завоювати ринок онлайн-вивчення мов що зростає. За прогнозами до 2025 року він може сягнути 47 млрд дол. За минулий рік Preply потроїла розмір напрямку B2B, серед клієнтів компанії Bytedance (TikTok), Mercedes та McKinsey. За останні два роки кількість людей, які користуються додатком Preply, зросла в чотири рази, а у багатьох регіонах в цілому кількість користувачів подвоїлася у порівнянні з минулим роком.

Офіси Preply розташовані у трьох країнах – Україні, США та Іспанії, а засновники є родом із Києва. За останні кілька місяців міжнародний персонал компанії запустив низку значних ініціатив для підтримки України.

Тому наша країна є одним із ринків присутності Preply, і наведені нижче дані та тенденції дають цікавий огляд не лише учнів, але й репетиторів:

69% українських учнів Preply вивчають англійську мову, за нею йдуть іспанська, німецька, французька та італійська;

За останній рік українські студенти використовували платформу насамперед для кар'єрного зростання (38%), покращення навичок спілкування (25%) та підготовки до переїзду (13%);

2100 репетиторів серед глобальної спільноти Preply народились в Україні;

Попри те, що вони народилися в Україні, близько 33% українських репетиторів фактично викладають з іншої країни. Найпопулярнішими місцями проживання є Польща, Німеччина, США, Іспанія, Туреччина та Італія;

Учні з понад 150 країн зараз навчаються з українськими репетиторами на Preply. США, Німеччина, Польща, Ізраїль є найбільшими закордонними країнами, де вивчають мову з українськими репетиторами;

Найдорожчі уроки з англійської мови в Україні були придбані за $100 за годину.

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