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Україна робіть ставку на високоефективну когенерацію

30 декабря 2022 г., 10:25
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За заявою Держенергоефективності, це агентство разом із Комітетом ВРУ з енергетики та ЖКП активно працювало над удосконаленням законопроєкту, що має на меті запровадити високоефективну когенерацію в Україні.

Законопроєкт було розроблено Держенергоефективності, імплементуючи вимоги законодавства ЄС у сфері розвитку високоефективної когенерації, зокрема, Директив 2004/8/ЄС та 2012/27/ЄС.

«Плани переходу на високоефективну когенерацію давно назріли та відповідають євроінтеграційному курсу, а головне - потребам в енергоефективному розвитку урбаністичної інфраструктури», - прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

В ЄС цей напрям активно розвивається і вважається вагомою частиною локально інтегрованих та диверсифікованих енергетичних систем. Високоефективна когенерація вже забезпечує 12% електроенергії та 16% теплової енергії, що використовується в європейських будинках, промисловості та централізованому теплопостачанні, повідомляє Європейська асоціація з питань когенерації “COGEN Europe”.

Так, законопроєкт передбачає запровадження:

- нового механізму кваліфікації когенераційних установок, який відповідатиме вимогам Директиви 2012/27/ЄС;
- гарантії походження електроенергії, виробленої високоефективними когенераційними установками.

Зокрема, високоефективні когенераційні установки повинні забезпечувати економію первинної енергії (на рівні не нижче 10 % для установок потужністю понад 1 МВт) у порівнянні з гармонізованими еталонними значеннями ефективності при окремому виробництві електричної й теплової енергії.

Прийняття законопроєкту сприятиме:

- перебудові наявних об'єктів теплогенерації у високоефективні установки комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;
- підвищенню ефективності використання палива;
- зменшенню втрат енергії в мережах завдяки розподіленому розміщенню децентралізованих джерел енергії;
- скороченню викидів парникових газів.

У грудні 2022 року Комітет ВРУ з енергетики та ЖКП схвалив законопроєкт та вирішив рекомендувати Парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому. Найближчим часом очікується розгляд законопроєкту у Парламенті.

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