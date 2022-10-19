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Законопроєкт про «Національну програму інформатизації» ухвалено в першому читанні

19 октября 2022 г., 11:35

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №6241 «Про Національну програму інформатизації», повідомляє «Міністерство цифрової трансформації України». Його прийняття дозволить впроваджувати цифрові технології в держуправлінні для підвищення ефективності та результативності роботи держорганів та органів місцевого самоврядування. Наприклад, українці зможуть отримувати необхідні держпослуги набагато швидше.

Також законопроєкт допоможе подолати цифрову нерівність у суспільстві, яка буде скорочуватися завдяки підвищенню рівня доступу суспільства до технологій та різноманітних можливостей, зокрема, в економічній, соціальній, культурній, освітній галузях.

Крім цього, законопроєкт має на меті підвищити рівень кіберзахисту та безпеки інформаційної діяльності й прискорити інтеграцію України у світовий інформаційний простір.

Зміни дозволять забезпечити належний рівень впровадження проєктів інформатизації, цифровізації та електронного урядування.

Законопроєкт про «Національну програму інформатизації» ухвалено в першому читанні

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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