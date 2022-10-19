Oracle Cloud додасть десятки тисяч чипів Nvidia для АІ

19 октября 2022 г., 10:45

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Як повідомляє Reuters, компанії Oracle і Nvidia у вівторок оголосили, що розширюють своє партнерство, в рамках якого десятки тисяч чіпів Nvidia будуть імплементовані у системи для прискорення обчислювальної роботи у хмарі Oracle.



Хоча компанії відмовилися повідомити, скільки буде коштувати додаткове обладнання або скільки чипів буде продано, вони заявили, що розширення буде охоплювати Nvidia A100 і її найсучасніші графічні процесори H100.



Станом на серпень частка Nvidia на ринку так званих чіпів-прискорювачів в інфраструктурі шести найбільших хмар в світі зросла до 85%, згідно з повідомленням брокерської компанії Jefferies.



У той час як багато стартапів, що займаються розробкою чіпів АІ, кидають виклик Nvidia, великого простору для новачків не так багато, як вважає Клей Магуйрк (Clay Magouyrk), який відповідає за хмарну інфраструктуру Oracle. «Якщо ви подивитеся на темпи, з якими Nvidia впроваджує інновації - вона кожні 12-18 місяців покращує платформу в 10-50 разів. Я вважаю, що атакувати це домінування Nvidia буде дуже важко», наголосив він.



Манувір Дас (Manuvir Das), який відповідає за корпоративні обчислення в Nvidia, сказав, що партнерство з Oracle посилить співпрацю для більш ефективної роботи програмного забезпечення АІ в Oracle Cloud і надання більшої підтримки клієнтам вендора.

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