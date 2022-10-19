Паралельний імпорт у рф так і не вирішив проблем із дефіцитом IT-обладнання

19 октября 2022 г., 12:25

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Як пишуть мордорські ЗМІ, через п'ять місяців паралельний імпорт так і не вирішив навіть частини поточних проблем із дефіцитом IT-обладнання та постачанням нових телекомунікаційних і серверних пристроїв у країну.



Купити нові пристрої та ПЗ корпоративного рівня виробництва провідних глобальних вендорів зараз все ще залишається дуже проблематично. Здебільшого поки що паралельний імпорт працює на побутову електроніку, включно зі смартфонами, планшетами, ноутбуками та ігровими приставками. Найбільші проблеми виникають при спробі знайти і замовити мережеве обладнання операторського класу.



Створити базову IT-інфраструктуру середньої компанії з нуля зараз дуже складно, тому що не можна забезпечити стабільний, гарантований канал поставок якісного та необхідного мережевого і серверного обладнання під новий проєкт або під завдання масштабування поточних напрацювань. На додачу до цього неможливо отримати техпідтримку виробника безпосередньо і запчастини зі швидким терміном поставки за необхідності.



Як основні проблеми системні інтегратори та IT-компанії називають високу вартість обладнання (вона зросла за деякими позиціями на 80-120%) і логістичні труднощі. У підсумку термін поставки може бути кілька місяців через необхідність везти електроніку з Європи через Азію, перевозити обладнання через кордони багатьох країн і використовувати в одній закупівлі послуги кількох партнерів, які додають до вартості пристроїв 5-10% кожен. Більш того, обладнання закуповують за передоплатою, яка, зі свого боку, не дає жодних гарантій оперативної доставки обладнання.



Все це змушує багатьох замовників заморожувати або спрощувати раніше заплановані проєкти. Вони відмовляються від дорогого обладнання, значно знижують вимоги до відмовостійкості рішень і переходять у режим підтримки ПЗ на базовому рівні без оперативного отримання оновлень безпеки та супроводу від виробника. Своєю чергою це загрожує зупинками сервісів і виникненням разливих елементів в мережевому сегменті IT-інфраструктур компаній.

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