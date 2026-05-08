Опубліковано першу чернетку специфікацій PCIe 8.0 зі швидкістю передачі даних до 1,0 ТБ/с

Організація PCI-SIG, яка відповідає за розвиток стандарту PCI Express, оголосила про важливий етап у розробці нового покоління інтерфейсу. Технічні робочі групи представили версію Draft 0.5 специфікації PCIe 8.0.



Реліз відбувся з випередженням звичайного графіка. Це перша офіційна чернетка, яка враховує зауваження учасників консорціуму після виходу концептуальної версії 0.3 у вересні 2025 року. Таким чином, фіналізація стандарту PCIe 8.0 залишається за планом - її очікують у 2028 році.



Серед ключових цілей стандарту PCIe 8.0 слід заначити забезпечення пропускної здатності на рівні 256 ГТ/с (гігатранзакцій за секунду) та досягнення двосторонньої швидкості передачі даних до 1,0 ТБ/с у конфігурації x16.



Також зроблено оцінку та впровадження нових технологій роз’ємів для підтримки вищих частот.



На меті й покращення протоколів для збільшення смуги пропускання та впровадження методів зниження енергоспоживання, а також досягнення суворих цільових показників щодо затримок та корекції помилок (FEC).



Традиційно планується збереження підтримки всіх попередніх поколінь PCIe.



Основними драйверами розробки PCIe 8.0 є ринки, що потребують обробки колосальних обсягів даних у реальному часі. Новий стандарт стане фундаментом для інфраструктури штучного інтелекту (AI); надпотужних центрів обробки даних; високошвидкісних мережевих рішень; граничних обчислень (Edge computing); квантових обчислень.



Учасники PCI-SIG вже можуть отримати доступ до чернетки 0.5 у робочому просторі Causeway для подальшого аналізу та тестування. Повна специфікація, яка змінить ландшафт обчислювальних систем, має бути затверджена протягом наступних двох років.

