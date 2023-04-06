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Вже 91% нових ФОП реєструються онлайн

6 апреля 2023 г., 11:25

Три роки тому в Україні з’явилася можливість відкрити власну справу, зареєструвавши ФОП онлайн. Зараз послуга вже повністю автоматична. Від заповнення заяви до реєстрації – лише 1,6 секунди. Це економить державі 58,6 тис. людино-років, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Раніше кожен з держреєстраторів витрачав мінімум 20 хвилин на опрацювання однієї заяви вручну.

За три роки українці отримали понад мільйон послуг для підприємців в «Дії». Серед них – відкриття, внесення змін та закриття ФОП. Показово, що у 2022 році 69% підприємців відкрили власну справу онлайн, а у 2023 році вже 91% ФОП реєструються онлайн. В цілому за час повномасштабного вторгнення зареєстровано вже понад 117 тис. ФОП.

Проєкт реалізується за підтримки програми EGAP, що впроваджується «Фондом Східна Європа» за підтримки Швейцарії.

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