Softprom займеться просуванням рішення для управління привілейованим доступом Senhasegura

27 июля 2022 г., 17:15

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Компанія Softprom повідомляє про підписання дистриб'юторської угоди з Senhasegura, постачальником рішення для управління привілейованим доступом (PAM), згідно з яким займеться просуванням продукції розробника в Австрії, Болгарії, Хорватії, Кіпрі, Чехії, Естонії, Греції, Угорщині, Італії, Латвії, Мальті, Молдові, Румунії, Сербії, Словаччині, Словенії, Швейцарії та Україні.

Рішення Senhasegura відстежує привілейовані дії користувача та систем у таких активах, як мережні пристрої, сервери, бази даних, середовища Industry 4.0 та DevOps. Компанії з різних галузей і розмірів довіряють Senhasegura захист одного зі своїх найцінніших активів – даних.

Senhasegura PAM – це платформа з повним стеком plug-and-play, швидким налаштуванням та простим обслуговуванням. Приєднавши кожен компонент продукту, замовник отримує швидшу окупність інвестицій без додаткових витрат на інфраструктуру. Відсутні приховані витрати на додаткові ліцензії, такі як ліцензії на операційні системи або бази даних. Це дозволяє організації більш точно планувати обсяг інвестицій при розгортанні рішення PAM у критичному середовищі.

Платформа Senhasegura дозволяє користувачеві включати Cloud Identity and Governance безпосередньо у рішення PAM, що спрощує та знижує витрати для клієнтів, які не мають рішення Cloud Identity and Governance Administration. Крім того, функції MT4:senhasegura включають сканування та виявлення секретів DevOps за допомогою інтеграції з інструментами CI/CD, що покращує видимість ризиків та процес прийняття рішень для реалізації DevSecOps.

Індивідуальне та спеціальне високопродуктивне обладнання, розроблене спеціально для PAM – PAM Crypto Appliance компанії senhasegura, апаратне забезпечення, яке пропонує розширені функції безпеки, що дозволяє додати ще більше захисту та продуктивності розгортанню. Використовуючи ці криптографічні пристрої PAM, можна спростити процес розгортання та забезпечити відповідність вимогам фізичної безпеки.

Senhasegura PAM Crypto Appliance був розроблений для сценаріїв конфігурації «активний-активний» та «активний-пасивний» незалежно від кількості членів кластера. Це дозволяє безперервно і швидко додавати учасників до кластера, що призводить до кращої масштабованості.

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