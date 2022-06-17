За час війни українці оформили мільйон електронних лікарняних

17 июня 2022 г., 15:35

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За даними Міністерства охорони здоров'я України, починаючи з 24 лютого, українці оформили мільйон електронних лікарняних. Завдяки роботі електронної системи охорони здоров’я частина електронних документів була відкрита дистанційно. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила заступник Міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.



«Війна не вплинула на якість надання цифрових медичних послуг. Навпаки — якщо говорити про електронні лікарняні, ми знайшли спосіб, як покращити сервіс з урахуванням факту, що понад мільйони українців сьогодні є вимушеними переселенцями. Ми дозволили в деяких випадках оформлювати лікарняні дистанційно», — заявила Марія Карчевич.



Таким чином, МОЗ спростило оформлення лікарняних для громадян України, які через війну були змушені виїхати до інших країн та стали тимчасово непрацездатними за кордоном. Йдеться, перш за все, про такі категорії:



- захворювання або травма загального характеру;



- догляд за хворою дитиною;



- вагітність та пологи;



- ортопедичне протезування.



Загалом, з першого дня війни Фонд соціального страхування виплатив 4 мільярди гривень по лікарняним та декретним, сукупно допомогу отримали понад 800 тисяч осіб.

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