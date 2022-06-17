Абоненти lifecell можуть захистити свій номер від шахраїв за допомогою цифрових документів у «Дії»

17 июня 2022 г., 16:25

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lifecell першим запускає реєстрацію номерів через застосунок «Дія». Відтепер абоненти оператора можуть зареєструвати свій номер у додатку «Мій lifecell» за допомогою цифрових документів у «Дії». Це допоможе легко та швидко пройти процедуру без відвідування салону зв’язку. Реєстрація мобільного номеру забезпечує найбільший захист від перевипуску шахраями SIM-карти абонента й отримання доступу до персональних даних.

Щоб зареєструвати номер lifecell через «Дію», треба пройти декілька кроків:

клікнути на відповідний банер в застосунку «Мій lifecell» («Зареєструйте номер» для анонімних абонентів або «Завершіть реєстрацію» для персоніфікованих);

дати згоду на реєстрацію;

ввести код перевірки, який надійде на номер телефону;

через додаток «Дія» підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell (через «Дія.Підпис»);

підтвердити правильність своїх персональних даних, що відображаються на екрані;

отримати повідомлення, що номер успішно зареєстровано.

Реєстрація номера за допомогою документів у «Дії» є логічним продовженням інтеграції із застосунком – півтора року тому lifecell першим почав застосовувати шерінг електронних документів у «Дії», що дозволило значно спростити механізм авторизації та реєстрації номерів абонентів в магазинах оператора.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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