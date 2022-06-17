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Смартфони Samsung, що неофіційно завозяться у рф, неможливо активувати з коробки

17 июня 2022 г., 14:47

Як повідомляють мордорські ЗМІ, смартфони Samsung, які завозяться по так званому “паралельному імпорту” неможливо буде активувати у росії.

Щоб активувати пристрій, потрібно встановити SIM-карту оператора з географічної зони,  яка була назначена виробником, у даному випадку - Samsung.

Однак можливість активувати такій апарат є. Для цього користувач повинен звернутися у сервіс-центр, оплатити послугу та два тижні чекати код регіонального розблокування.

За різними оцінками зараз у рф щомісячно продають до 50 тис смартфонів Samsung.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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