Смартфони Samsung, що неофіційно завозяться у рф, неможливо активувати з коробки

Як повідомляють мордорські ЗМІ, смартфони Samsung, які завозяться по так званому “паралельному імпорту” неможливо буде активувати у росії.
Щоб активувати пристрій, потрібно встановити SIM-карту оператора з географічної зони, яка була назначена виробником, у даному випадку - Samsung.
Однак можливість активувати такій апарат є. Для цього користувач повинен звернутися у сервіс-центр, оплатити послугу та два тижні чекати код регіонального розблокування.
За різними оцінками зараз у рф щомісячно продають до 50 тис смартфонів Samsung.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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