Смартфони Samsung, що неофіційно завозяться у рф, неможливо активувати з коробки

17 июня 2022 г., 14:47

Як повідомляють мордорські ЗМІ, смартфони Samsung, які завозяться по так званому “паралельному імпорту” неможливо буде активувати у росії.



Щоб активувати пристрій, потрібно встановити SIM-карту оператора з географічної зони, яка була назначена виробником, у даному випадку - Samsung.



Однак можливість активувати такій апарат є. Для цього користувач повинен звернутися у сервіс-центр, оплатити послугу та два тижні чекати код регіонального розблокування.

За різними оцінками зараз у рф щомісячно продають до 50 тис смартфонів Samsung.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист