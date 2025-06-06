З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 968 вибухонебезпечних предметів

6 июня 2025 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 597 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 968 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 372,66 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 44 тис. 132, Херсонщині – 21 тис. 911, Донеччині – 17 тис. 256, Київщині – 13 тис. 452, Миколаївщині – 11 тис. 083, Чернігівщині – 7 тис. 569, Сумщині – 5 тис. 908.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 582 тис. 837 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 177 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 180 тис. 011 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

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