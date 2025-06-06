Broadcom досягнула рекорду у ІІ кв. завдяки АІ та напрямку VMware - зростання на 20% до 15 млрд дол.

6 июня 2025 г., 9:35

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Broadcom повідомила про видатні фінансові результати за другий квартал 2025 фінансового року, що завершився 4 травня.



За звітний період, дохід Broadcom склав 15,004 млрд дол., що на 20% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Цей значний приріст зумовлений продовженням динаміки в галузі напівпровідникових рішень для штучного інтелекту та успішною інтеграцією VMware. «Broadcom досягла рекордного доходу у другому кварталі завдяки постійному імпульсу в напівпровідникових рішеннях для штучного інтелекту та VMware. Дохід від АІ у другому кварталі зріс на 46% у річному вимірі, перевищивши 4,4 млрд дол., що обумовлено високим попитом на мережеві рішення для АІ», – заявив Хок Тан (Hock Tan), президент і генеральний директор Broadcom.



Сегмент напівпровідникових рішень приніс 8,408 млрд дол., що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У цьому сегменті дохід від рішень для АІ склав понад 4,4 млрд дол., демонструючи зростання на 46% у річному вимірі. Дохід від напівпровідників, що не пов'язані з АІ, становив 4 млрд дол., показавши зниження на 5% у річному вимірі.



Напрямок інфраструктурного програмного забезпечення забезпечив 6,596 млрд дол. доходу, що на 25% більше, ніж роком раніше.



Чистий прибуток компанії за GAAP склав 4,965 млрд дол., тоді як чистий прибуток без урахування GAAP досяг 7,787 млрд дол.



Скоригована EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації) збільшилася на 35% у річному вимірі, досягнувши 10,001 млрд дол., або 67% від доходу.



Грошовий потік від операційної діяльності склав 6,555 млрд дол., а вільний грошовий потік, після вирахування капітальних витрат у 144 млн дол., досяг рекордних 6,411 млрд дол., що становить 43% від доходу. "Вільний грошовий потік склав рекордні 6,4 млрд доларів, що на 44% більше у річному вимірі", – підтвердила Кірстен Спірс (Kirsten Spears), фінансовий директор Broadcom.



На третій квартал 2025 фінансового року Broadcom прогнозує консолідований дохід у розмірі 15,8 млрд дол., що відображає очікуване продовження зростання. На кінець кварталу грошові кошти та їх еквіваленти компанії становили 9,472 млрд дол.

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