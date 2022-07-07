 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ASML може зупинити постачання обладнання для літографії до Китаю

7 июля 2022 г., 9:35

Як повідомляє Bloomberg, Госдеп США веде перемовини з урядом Нідерландів стосовно заборони компанії ASML постачати до Китаю обладнання для DUV-літографії.

Зараз голландської компанії заборонено постачати до Китаю системи для EUV-літографії. Тобто мова йде про розширення заборони на продаж китайським замовникам майже усього спектру обладнання для літографії від ASML.

На хвилі цієї інформації акції ASML впали майже на 8%.

Bloomberg акцентує на тому, що зараз для ASML ринок Китаю є третім за об'ємом продажу після Тайваню та Південної Кореї - у 2021 р на нього прийшлося майже 16% (або 2,1 млрд євро) всіх продажів компанії.

Устаткування для DUV-літографії також випускають японські компанії Canon та Nikon, але ж не відомо, чи не ведуться перемови й з ними.

Заборона на постачання обладнання для літографії від ASML у Китай може зачепити не тільки великі локальні компанії, як SMIC та Hua Hong, але й заводи Samsung та SK Hynix, розташовані у Піднебесній, а це може суттєво вплинути на ринок DRAM та 3D NAND.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  