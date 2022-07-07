ASML може зупинити постачання обладнання для літографії до Китаю

7 июля 2022 г., 9:35

Як повідомляє Bloomberg, Госдеп США веде перемовини з урядом Нідерландів стосовно заборони компанії ASML постачати до Китаю обладнання для DUV-літографії.



Зараз голландської компанії заборонено постачати до Китаю системи для EUV-літографії. Тобто мова йде про розширення заборони на продаж китайським замовникам майже усього спектру обладнання для літографії від ASML.



На хвилі цієї інформації акції ASML впали майже на 8%.



Bloomberg акцентує на тому, що зараз для ASML ринок Китаю є третім за об'ємом продажу після Тайваню та Південної Кореї - у 2021 р на нього прийшлося майже 16% (або 2,1 млрд євро) всіх продажів компанії.



Устаткування для DUV-літографії також випускають японські компанії Canon та Nikon, але ж не відомо, чи не ведуться перемови й з ними.



Заборона на постачання обладнання для літографії від ASML у Китай може зачепити не тільки великі локальні компанії, як SMIC та Hua Hong, але й заводи Samsung та SK Hynix, розташовані у Піднебесній, а це може суттєво вплинути на ринок DRAM та 3D NAND.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0

Tweet