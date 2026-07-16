Норвегія додатково внесла 44,6 млн євро до «Фонду підтримки енергетики України»

16 июля 2026 г., 10:25

Норвегія внесла до Фонду підтримки енергетики України новий внесок у розмірі понад 44,6 мільйонів євро (500 000 000 норвезьких крон). Таким чином загальний внесок Королівства до Фонду збільшився до 209,2 млн євро.

«Ми вдячні Норвегії за системну підтримку української енергетики. Черговий внесок партнерів до Фонду допоможе посилити стійкість української енергосистеми, зокрема під час підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки внескам донорів через механізми Фонду закуповується найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб’єктів і розвитку генеруючих потужностей. Саме ці завдання сьогодні є одними з наших ключових пріоритетів», - наголосив очільник Міненерго Денис Шмигаль.

Загалом за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

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