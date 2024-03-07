«Європейська оборонно-промислова стратегія» передбачає співпрацю з українськими компаніями

7 марта 2024 г., 10:35

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Інтеграція та підтримка української оборонної промисловості стала однією з цілей «Європейської оборонно-промислової стратегії» (EDIS), презентованої в Брюсселі, інформує «Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України».

Мета стратегії – зміцнити європейську оборонно-технологічну промислову базу, щоб оборонна промисловість ЄС була здатна задовольняти потреби держав-членів вчасно і в достатній кількості. На її реалізацію вже передбачено 1,5 млрд євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 рр. з можливістю розширення фінансування. Стимулом до створення першої в історії EDIS стала збройна агресія рф проти України.

Зокрема EDIS передбачає співпрацю між оборонними індустріями України та Європи, яка посилить обидві сторони й дасть можливість обом отримати взаємну вигоду. Пропонується, щоб українська промисловість могла брати участь у програмі «Союзу з підтримки ОПК». Україна зможе брати участь у спільних закупівлях, а українським оборонним компаніям надаватиметься підтримка в нарощуванні потужностей та співпраці з європейською індустрією.

Також ідеться про стимулювання співпраці між українською та європейською промисловістю та обмін інформацією щодо стандартів та досвіду. Щоб забезпечити взаємодію між стартапами та інноваторами ЄС відкриє у Києві офіс інновацій.

EDIS супроводжує «Програма європейської оборонної індустрії» (EDIP). Це документ, який прописує механізм реалізації стратегії, та в перспективі є законодавчою ініціативою. Надалі він має бути узгоджений «Європарламентом» та «Радою Європи».

EDIP передбачає: відкрите членство в Європейських програмах підтримки ОПК для України; окрему бюджетну лінію для підтримки оборонної промисловості та компаній України; для фінансування цієї статті бюджету може бути використана, окрім іншого, частка прибутків від заморожених російських суверенних активів.

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