Продажі NAND Flash зросли на 24,5% у IV кв. 2023 року

7 марта 2024 г., 9:35

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TrendForce повідомляє про значне зростання доходу галузі NAND Flash на 24,5% у порівнянні з попереднім кварталом, досягнувши 11,49 млрд дол. в IV кв. 2023 року. Таке зростання пояснюється стабілізацією попиту користувачів, а також збільшенням замовлень на ринку компонентів, викликаним гонитвою за цінами, що призвело до зростання поставок бітів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, позитивний прогноз корпоративного сектору щодо попиту на 2024 рік - порівняно з минулим роком - та стратегічні запаси ще більше сприяли цьому зростанню.



Samsung опинилася в центрі уваги в IV кв., в першу чергу завдяки значному зростанню, спричиненому різким збільшенням попиту на сервери, ноутбуки та смартфони. Попри те, що компанія не повністю задовольнила замовлення клієнтів, обсяг відвантажень (у бітах) зріс на 35% кв/кв. А також на 12% збільшився показник ASP, що збільшило дохід до 4,2 млрд дол - значне зростання на 44,8% кв/кв.



SK Group трохи відстала від Samsung, збільшивши дохід на 33,1% до 2,48 млрд дол. завдяки значному відновленню цін.



У компанії Western Digital спостерігалося незначне падіння обсягу відвантажень на 2%, але зростання ASP на 10% призвело до збільшення доходу підрозділу NAND Flash на 7% до 1,67 млрд дол. Роздрібний ринок твердотільних накопичувачів продемонстрував значне зростання поставок завдяки відновленню цін, що призвело до зниження рівня запасів до найнижчого рівня за останні чотири роки.



Компанія Kioxia, яку підтримали клієнтські замовлення на ПК і смартфони, повідомила про помірне зростання поставок і збільшення виторгу на 8% до 1,44 млрд дол. в четвертому кварталі.



Зіткнувшись з найсерйознішою ситуацією надлишку пропозиції у 2023 році, галузь побачила зростання цін майже на 10% у IV кв. Однак, Micron суттєво скоротила пропозицію для підвищення рентабельності, що призвело до зниження відвантажень більш ніж на 10% кв/кв і зниження виторгу на 1,1% до 1,14 млрд дол. Крім того, ця компанія прогнозує щорічне зростання попиту на біти NAND Flash на 15-20%, підкреслюючи необхідність постійного коригування виробничих потужностей для досягнення балансу між попитом і пропозицією для потенційної прибутковості галузі.



TrendForce також зазначає, що в першому кварталі 2024 року, незважаючи на традиційне міжсезоння, галузь NAND Flash, як очікується, продовжить зростання доходу ще на 20%. Цей прогноз підкріплений значним поліпшенням рівня запасів у ланцюжках поставок і постійним зростанням цін, оскільки клієнти збільшують свої замовлення, щоб уникнути потенційного дефіциту поставок і зростання витрат. Очікується, що постійне збільшення обсягів замовлень призведе до зростання контрактних цін на NAND Flash в середньому на 25%.

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