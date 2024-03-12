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«Європарламент» дав старт створенню європейського аналога «Дії»

12 марта 2024 г., 10:25
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«Європарламент» дав старт створенню європейського аналога «Дії»

«Європейський парламент» проголосував за створення нормативної основи для цифрової ідентифікації ЄС, інформує «Міністерство цифрової трансформації України». Це сприятиме реалізації проєкту «Європейського цифрового гаманця» (EUDI). Держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом 24 місяців, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

Цифровий гаманець ідентифікації ЄС – це мобільний продукт, що дасть змогу безпечно в електронній формі зберігати персональні дані та ділитися ними. Він діятиме як у межах своєї країни, так і за кордоном. Матиме спільні стандарти та технічні характеристики для всіх країн ЄС. У межах пілотного проєкту POTENTIAL протестує шість різних видів послуг: користування державними сервісами онлайн; зручне й безпечне відкриття банківського рахунку онлайн; постійний доступ до водійських посвідчень у смартфоні; реєстрація SIM-карти; користування електронним підписом; отримання електронних медичних рецептів.

Після запровадження цифрового гаманця EUDI українці зможуть використовувати «Дію» в Європі. А європейці – свої цифрові гаманці в Україні.

Минулого року Україна разом із 18 країнами-членами ЄС долучилася до консорціуму POTENTIAL та поділилися досвідом упровадження застосунку «Дія», у якому більшість функцій, передбачених гаманцем EUDI, вже доступні.

Участь «Мінцифри» в пілотному проєкті EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки «Європейського Союзу» в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською «Академією електронного управління» (eGovernance Academy).

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