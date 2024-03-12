«Європарламент» дав старт створенню європейського аналога «Дії»

12 марта 2024 г., 10:25

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«Європейський парламент» проголосував за створення нормативної основи для цифрової ідентифікації ЄС, інформує «Міністерство цифрової трансформації України». Це сприятиме реалізації проєкту «Європейського цифрового гаманця» (EUDI). Держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом 24 місяців, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

Цифровий гаманець ідентифікації ЄС – це мобільний продукт, що дасть змогу безпечно в електронній формі зберігати персональні дані та ділитися ними. Він діятиме як у межах своєї країни, так і за кордоном. Матиме спільні стандарти та технічні характеристики для всіх країн ЄС. У межах пілотного проєкту POTENTIAL протестує шість різних видів послуг: користування державними сервісами онлайн; зручне й безпечне відкриття банківського рахунку онлайн; постійний доступ до водійських посвідчень у смартфоні; реєстрація SIM-карти; користування електронним підписом; отримання електронних медичних рецептів.

Після запровадження цифрового гаманця EUDI українці зможуть використовувати «Дію» в Європі. А європейці – свої цифрові гаманці в Україні.

Минулого року Україна разом із 18 країнами-членами ЄС долучилася до консорціуму POTENTIAL та поділилися досвідом упровадження застосунку «Дія», у якому більшість функцій, передбачених гаманцем EUDI, вже доступні.

Участь «Мінцифри» в пілотному проєкті EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки «Європейського Союзу» в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською «Академією електронного управління» (eGovernance Academy).

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