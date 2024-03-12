Китайська SMIC готується до розробки чипів по технормам 3 нм

12 марта 2024 г., 11:35

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Компанія SMIC, найбільший виробник напівпровідників в Китаї, активізує розробку процесів з нормами 3 нм для випуску напівпровідників.



Це після того, як з'явилися повідомлення, що компанія налагоджує виробництво мікросхем по нормах 5 нм для Huawei до кінця цього року.



SMIC робить все можливо, щоб забезпечити незалежність від іноземних компаній та зменшити вплив від американських технологій.



Згідно з повідомленням Joongang, початковою метою SMIC є запуск лінії з технологічними нормами 5 нм, яка буде масово виробляти чіпсети Huawei для різних продуктів, включаючи чипи для штучного інтелекту. Однак компанія вже дивиться за межі 5 нм техпроцесу. Компанія зібрала внутрішню команду дослідників і розробників, щоб розпочати роботу над 3 нм технологічним процесом наступного покоління.



Очікується, що китайський виробник зробить це, використовуючи існуюче обладнання DUV, оскільки ASML, єдиному постачальнику передової технології EUV, заборонено надавати обладнання китайським компаніям через обмеження США. Повідомляється, що однією з найбільших проблем, з якими стикається SMIC, є потенційно низький вихід кремнієвих пластин з необхідним рівнем якості та високі виробничі витрати.



Компанія прагне отримати значні субсидії від китайського уряду для подолання цих перешкод. Отримання державних субсидій матиме вирішальне значення для SMIC, особливо з огляду на те, що її 5 нм чіпи, як очікується, будуть на 50% дорожчими, ніж у TSMC, через використання старого обладнання DUV.



Очікується, що перші 3 нм пластини від SMIC не з'являться ще кілька років, оскільки компанія надаватиме пріоритет комерціалізації 5 нм чипів.

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