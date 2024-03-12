Нові смартфони Samsung Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G оснащено Knox Vault

12 марта 2024 г., 9:35

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Samsung Electronics представила нові смартфони Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G, які відображають прагнення компанії зробити найкращі мобільні інновації доступними кожному. Обидва пристрої оснащені розширеними функціями безпеки, як-от Knox Vault, а також новими можливостями фотографування, навіяними інноваціями флагманських камер Galaxy, і дисплеєм, який підлаштовується під навколишнє середовище за допомогою технології Vision Booster.



«Ми пропонуємо наші новітні технології ширшій аудиторії, щоб якомога більше людей могли ними скористатися на пристроях серії Galaxy A», – сказав Те Мун Ро, президент і керівник підрозділу Mobile eXperience Business компанії Samsung Electronics. «Ми раді запропонувати ще більше можливостей у нових моделях серії Galaxy A, зокрема вперше додавши Samsung Knox Vault до цієї лінійки».



Завдяки вдосконаленій функції нічного знімання, Galaxy A55 5G може робити чіткі та яскраві світлини навіть за умови слабкого освітлення. Це значить, що кожне фото, зроблене вночі, покаже новий рівень нічної фотографії. Удосконалена система обробки сигналів зображення зі штучним інтелектом на Galaxy A55 5G створює знімки за слабкого освітлення, які раніше неможливо було зробити за допомогою смартфонів серії Galaxy A. Проте, не тільки пейзажі матимуть надзвичайний вигляд. Режим нічного портрета та 12-бітне HDR-відео гарантують, що зображення людей будуть чіткими, тож створення спогадів у колі друзів та рідних не зможе спотворити погане освітлення.



Обидва смартфони Galaxy A55 5G й Galaxy A35 5G пропонують можливості для фотографування, якими славиться серія Galaxy, як-от оптична стабілізація зображення (OIS) та відеоцифрова стабілізація зображення (VDIS), що гарантують чіткість фото та відео навіть під час фільмування у русі.



Нові пристрої також слідують традиції серії Galaxy A, яка пропонує розважальний та імерсивний досвід, доступні кожному. Користувачі можуть насолоджуватися переглядом улюблених серіалів або соціальних мереж на дисплеях Super AMOLED, які відтворюють чітке зображення з роздільною здатністю Full High Definition. Крім того, користувачі можуть розраховувати на те, що 6,6-дюймовий екран Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G виглядатиме чітким і яскравим за різних умов освітлення завдяки технології Vision Booster.



Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G вперше пропонують одну з найінноваційніших функцій безпеки від Samsung, яка раніше була доступна виключно на флагманських пристроях Galaxy - Samsung Knox Vault. Це рішення для захисту від стороннього доступу, що пропонує комплексний захист від апаратних і програмних атак, створюючи безпечне середовище, яке фізично ізольоване від основного процесора та пам'яті системи. Це допоможе захистити найбільш важливі дані на пристрої, зокрема облікові дані на екрані блокування, як-от PIN-коди, паролі та графічні ключі. Samsung Knox Vault також захищає ключі шифрування пристрою, шифруючи приватні дані користувачів, що зберігаються на пристрої. Тільки користувач, який володіє паролем від смартфона може отримати доступ до своїх даних, навіть якщо пристрій загублено або викрадено.



Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G також захищені за допомогою багаторівневої платформи безпеки Samsung Knox. Це одна з найбільш надійних платформ безпеки у світі, яка призначена для збереження критично важливої інформації та захисту від вразливостей за допомогою наскрізного шифрування, а також для виявлення загроз у реальному часі та спільного захисту, використовуючи цілісний підхід у всій екосистемі Galaxy.

Для ще більшого захисту смартфони серії Galaxy A оснащені функцією Автоблокування – додатковим комплексним рішенням, яке можна активувати за власним бажанням. Якщо його ввімкнути, Автоблокування обмежить встановлення застосунків із невідомих сайтів, здійснюватиме перевірку безпеки застосунків на вміст потенційного шкідливого програмного забезпечення та блокуватиме шкідливі команди й встановлення програмного забезпечення на пристрій, якщо він під’єднаний до іншого пристрою за допомогою USB-кабелю. Користувачі серії Galaxy A також отримають доступ до інформаційної панелі безпеки та конфіденційності Galaxy, яка дозволить контролювати все, що відбувається з їхніми даними, а також скасовувати будь-які дозволи. Крім того, користувачі отримають функцію Private Share (частина Швидкого спільного доступу), яка шифрує важливу інформацію та дозволяє безпечно ділитися нею. Щоб не переживати через конфіденційність, користувачі можуть контролювати хто саме може отримати файли та термін дії доступу, а також заборонити робити скриншоти файлів та завантажувати їх.



Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G будуть мати оновлення до чотирьох поколінь Android OS і One UI, а також отримуватимуть оновлення системи безпеки протягом п’яти років, що дозволить оптимізувати життєвий цикл пристроїв, забезпечуючи їх усіма найновішими функціями Galaxy та Android.



Нові Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G повністю сумісні з екосистемою Galaxy, забезпечуючи користувачів безперебійною та інтегрованою роботою з низкою пристроїв Galaxy, під’єднавши Galaxy Fit3 або Galaxy Watch6 до смартфона серії Galaxy A. Крім того, завдяки функції Auto Switch вхідні дзвінки будуть автоматично перемикатися на сполучені навушники Galaxy Buds FE для більшої зручності.



Пристрої Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G доступні у таких кольорах як темно-синій, крижаний блакитний, бузковий та лимонний. Ціна стартує від 14999 грн за A35 5G та 18999 за А55 5G. Продажі в Україні розпочинаються 29 березня 2024 року.

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