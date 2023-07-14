ЄС: до 2027 року портативні батареї, вбудовані в пристрої, повинні бути знімними

14 июля 2023 г., 17:36

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Рада ЄС ухвалила новий регламент, який посилює правила використання акумуляторів, включно з відпрацьованими.



Регламент регулюватиме весь життєвий цикл акумуляторів - від виробництва до повторного використання та перероблення.



Як підкреслюється, батареї мають ключове значення для процесу декарбонізації та переходу ЄС до видів транспорту з нульовим рівнем викидів. Водночас відпрацьовані акумулятори містять багато цінних ресурсів, і повинна бути можливість повторно використовувати цю важливу сировину замість того, щоб покладатися на постачання з третіх країн. «Нові правила сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності європейської промисловості та забезпечать сталість нових акумуляторів і сприятимуть зеленому переходу», заявила Тереза Рібера (Teresa Ribera), міністр з питань екологічного переходу Іспанії.



Регламент буде застосовуватися до всіх акумуляторів, включаючи всі відпрацьовані портативні пристрої, батареї для електромобілів та для легких транспортних засобів (наприклад, електровелосипедів, е-мопедів, е-скутерів), промислові акумулятори, пускові, блискавичні та запалювальні акумулятори (SLI).



Нові правила мають на меті сприяти розвитку циркулярної економіки шляхом регулювання батарей протягом усього їхнього життєвого циклу. Таким чином, регламент встановлює вимоги до кінця терміну служби, включаючи цілі та зобов'язання щодо збору, цілі щодо відновлення матеріалів та розширену відповідальність виробників.



Регламент встановлює цілі для виробників щодо збору відпрацьованих портативних батарей (63% до кінця 2027 року та 73% до кінця 2030 року), а також запроваджує цільовий показник збору відпрацьованих батарей для легких транспортних засобів (51% до кінця 2028 року та 61% до кінця 2031 року).



Регламент встановлює цільовий показник вилучення літію з відпрацьованих батарей на рівні 50% до кінця 2027 року та 80% до кінця 2031 року, який може бути змінений за допомогою делегованих актів залежно від розвитку ринку, технологій та доступності літію.



Регламент передбачає обов'язкові мінімальні рівні вмісту вторинної сировини для промислових акумуляторів, акумуляторів SLI та акумуляторів для електромобілів. Спочатку вони встановлені на рівні 16% для кобальту, 85% для свинцю, 6% для літію і 6% для нікелю. Батареї повинні будуть мати документацію про вміст переробленого матеріалу.



Цільовий показник ефективності перероблення для нікель-кадмієвих батарей встановлений на рівні 80% до кінця 2025 року і 50% до кінця 2025 року для інших відпрацьованих батарей.



Регламент передбачає, що до 2027 року портативні батареї, вбудовані в прилади, повинні бути знімними, з можливістю це зробити користувачем самостійно. При цьому залишаючи операторам достатньо часу для адаптації конструкції своєї продукції до цієї вимоги. Це важлива умова для споживачів. Акумулятори для легких транспортних засобів повинен замінювати незалежний фахівець.



Нові правила мають на меті покращити функціонування внутрішнього ринку акумуляторів та забезпечити більш чесну конкуренцію завдяки вимогам до безпеки, екологічності та маркування.



Цього буде досягнуто завдяки критеріям продуктивності, довговічності та безпеки, жорстким обмеженням щодо небезпечних речовин, таких як ртуть, кадмій і свинець, а також обов'язковій інформації про вуглецевий слід батарей.



Регламент запроваджує вимоги до маркування та інформації, серед іншого, про компоненти батареї та вміст переробленого матеріалу, а також електронний "паспорт батареї" та QR-код. Щоб дати державам-членам та економічним суб'єктам на ринку достатньо часу для підготовки, вимоги до маркування будуть застосовані до 2026 року, а QR-код - до 2027 року.



Проведене голосування в Раді завершує процедуру ухвалення регламенту. Тепер він має бути підписаний Радою та Європейським Парламентом. Після цього регламент буде опублікований в Офіційному віснику ЄС і набуде чинності через 20 днів.

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