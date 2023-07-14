Індійська Wipro інвестує 1 млрд дол. в штучний інтелект

14 июля 2023 г., 16:35

Як пише Reuters, індійський постачальник ІТ-послуг Wipro заявив у середу, що планує інвестувати 1 млрд дол. у штучний інтелект протягом наступних трьох років.

Інвестиції будуть спрямовані на розширення розробок AI, великих даних і аналітичних рішень, а також на нові дослідження, йдеться в повідомленні компанії на біржі.

Це сталося майже через тиждень після того, як конкуруюча компанія Tata Consultancy Services заявила, що планує підготувати 25 000 інженерів для отримання ними сертифікатів на Azure Open AI від Microsoft.

Компанії по всьому світу, від банків до великих технологічних компаній, подвоїли інвестиції в AI після того, як ChatGPT підкорив світ наприкінці 2022 року.

Компанія також запустила Wipro ai360, свою першу інноваційну екосистему зі штучним інтелектом, і заявила, що протягом наступних 12 місяців навчить усіх своїх близько 250 000 співробітників роботі зі штучним інтелектом.

«Особливо з появою генеративного AI ми очікуємо фундаментальних змін у всіх галузях», - наголосив генеральний директор Wipro Тьєррі Делапорте (Thierry Delaporte).

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