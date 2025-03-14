TrendForce: у IV кв. 2024 р. глобально було продано 334,5 млн смартфонів

14 марта 2025 г., 9:35

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TrendForce повідомляє, що світове виробництво смартфонів в останньому кварталі 2024 року досягло 334,5 млн одиниць, що на 9,2% більше, ніж у попередньому кварталі. Це сталося завдяки піковому сезону виробництва Apple та споживчим субсидіям від місцевих органів влади Китаю. У той час як Apple розширила виробництво завдяки запуску нових моделей, Samsung зіткнулася зі спадом виробництва через посилення конкуренції на ринках, що розвиваються.

У першій половині 2024 року на ринок смартфонів більше не впливав високий рівень запасів на складах порівняно з аналогічним періодом минулого року. Завдяки сезонному попиту та державним субсидіям, що стимулювали зростання у другому півріччі, загальне річне виробництво сягнуло 1,224 млрд одиниць - на 4,9% більше, ніж у попередньому році. Однак очікується, що у 2025 році зростання виробництва сповільниться до 1,5%, оскільки відновлення світової економіки залишається млявим, а геополітичні ризики, включаючи підвищення тарифів, тиснуть на споживчі витрати.

Apple вирвалася на перше місце, випустивши 80,1 млн одиниць продукції - на 57,4% більше, ніж у 4 кварталі 24 року. Загальний обсяг виробництва компанії у 2024 році залишився на рівні 223 млн одиниць, як і в попередньому році. Однак функції на основі штучного інтелекту наразі підтримують лише обмежену кількість мов, що не дає змоги суттєво збільшити продажі. Очікується, що глобальне розгортання багатомовних функцій АІ у квітні 2025 року сприятиме відновленню попиту.

Samsung опустився на друге місце, випустивши 52,4 мільйона смартфонів, що на 10,6% менше, ніж у попередньому кварталі. Зменшення її частки на ринку відображає завершення поповнення запасів флагманських моделей і посилення конкуренції з боку китайських брендів на ключових ринках, таких як Індія та Африка. Загальний обсяг виробництва Samsung у 2024 році впав на 2,1% р/р до 224,3 млн одиниць.

Третє місце посіла компанія Xiaomi (включаючи Redmi та Poco), виробництво якої в четвертому кварталі зросло на 4,7% кв/кв до 44,5 млн одиниць. За весь 2024 рік компанія випустила 169,9 млн одиниць, що на 15,3% більше, ніж у попередньому році. Добре збалансована лінійка Xiaomi в преміум-, середньому- та бюджетному сегментах, а також цінова стратегія компанії, спрямована на створення цінності, знайшла відгук у споживачів на тлі економічної невизначеності. Китайські програми субсидування ще більше збільшили частку компанії на місцевому ринку, позиціонуючи Xiaomi для подальшого зростання у 2025 році.

OPPO (включаючи OnePlus і Realme) посіла четверте місце, випустивши 36,8 мільйона пристроїв у 4 кварталі, що на 1,1% менше, ніж у попередньому кварталі. Загальний обсяг виробництва у 2024 році досяг 143,4 мільйона одиниць, що на 3,1% більше, ніж у попередньому році. Хоча OPPO також отримала вигоду від китайських субсидій, їхній вплив в першу чергу проявився у збільшенні продажів смартфонів високого класу, а не в загальному зростанні обсягів виробництва.

Vivo (включаючи iQoo) посіла п'яте місце, випустивши 28,6 млн одиниць у минулому кварталі, що на 5,9% більше, ніж у попередньому кварталі. Річний обсяг виробництва на 2024 рік досягне 103 млн одиниць, що на 10,2% більше, ніж у попередньому році, причому зростання продажів зумовлене політикою субсидування в Китаї.

Transition (включаючи TECNO, Infinix та itel) посіла шосте місце, збільшивши виробництво в четвертому кварталі на 5,9% кв/кв до 27 млн одиниць. Загальний обсяг виробництва у 2024 році сягнув 105,9 млн одиниць, значною мірою завдяки агресивному поповненню запасів у І кв. Однак, оскільки основні ринки збуту Transsion знаходяться за межами Китаю, компанія не отримала вигоди від китайських субсидій, що призвело до слабшого зростання виробництва в другому півріччі порівняно з Vivo.

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