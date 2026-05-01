У Китаї тестують мобільний ядерний реактор на базі вантажівки

За повідомленням видання SCMP, провідні китайські вчені оголосили про початок випробувань прототипу компактного ядерного реактора, який можна транспортувати звичайною вантажівкою. Нова розробка, що отримала назву «ядерний павербанк», здатна забезпечити енергією об’єкти критичної інфраструктури та масивні обчислювальні центри AI.



Ву Іцань (Wu Yican), головний науковий радник Інституту безпеки ядерної енергії при Інституті фізичних наук Хефея, описав пристрій як «першу у світі мобільну ядерну установку потужністю 10 мегаватів». За словами вченого, такої вихідної потужності достатньо для повноцінного функціонування середнього за розміром центру обробки даних (ЦОД), що спеціалізується на штучному інтелекті.



«Запропонований нами "ядерний павербанк" є втіленням систем ядерної енергії нового покоління. Ця технологія забезпечує виняткову безпеку при надзвичайно компактних розмірах і здатна працювати десятиліттями без дозаправлення», — заявив Ву Іцань.



Академік Китайської академії наук зазначив, що мобільний реактор покликаний розв'язати проблему дефіциту енергії у найрізноманітніших сферах на кшталт енергопостачання островів та важкодоступних територій; аварійне резервне живлення у спеціальних умовах; як рушійна сила для кораблів та живлення космічних систем, а також підтримка обчислювальних потужностей AI.



Ву Іцань підкреслив, що ядерна наука та штучний інтелект стають дедалі тісніше пов'язаними. З одного боку, AI потребує стабільної та «чистої» енергії, яку може надати атомна галузь. З іншого - алгоритми AI зараз докорінно змінюють парадигму досліджень у ядерній фізиці, прискорюючи розробку нових технологій.



Згідно з даними Китайської асоціації ядерної енергії, станом на минулий рік у країні працювало 59 комерційних енергоблоків. Це забезпечує близько 4,8% від загального попиту на електроенергію в КНР, що виводить Китай на друге місце у світі після США за обсягами генерації атомної енергії.



Вчений прогнозує, що протягом наступного десятиліття ядерні технології трансформують не лише енергетику, а й медицину. Зокрема, використання радіоактивних молекул для діагностики та лікування раку може принести «невимірну соціальну та економічну цінність» для Китаю, де щороку діагностують понад 5 мільйонів випадків онкологічних захворювань.



Наразі команда розробників мобільного реактора шукає можливості для практичного впровадження системи у реальних умовах.

