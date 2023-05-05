Як ефективно автоматизувати збір веб-даних для ваших бізнес-цілей 

0

Tweet

Інтернет – неоціненне джерело інформації. З його допомогою можна вивчити конкурентне оточення, удосконалити наявний продукт або виявити перспективну ринкову нішу, знайти співробітника з потрібним набором навичок, нових клієнтів тощо. Однак, як правило, необхідні дані доводиться буквально збирати по крихтах на різних сайтах і форумах, у соціальних мережах. Значно спростити та прискорити цей процес дають змогу засоби автоматизації.

Будь-яка інформація, розміщена у відкритому доступі в інтернеті - яка може дати відповіді на нагальні питання бізнесу і стати підмогою в конкурентній боротьбі - може бути використана для створення набору корисних даних, з метою їх подальшого аналізу. Тому сьогодні відвідування сайтів у пошуках корисної інформації – поширена практика у світовій бізнес-спільноті.

Веб-дані дають змогу ефективно провести дослідження ринку, протестувати та оптимізувати веб-сайти (SEO), побудувати споживчу модель поведінки на основі результатів пошукової системи (SERP) та адаптувати до неї свою рекламну кампанію. Ці дані також допомогають здобути конкурентну перевагу завдяки динамічному ціноутворенню та адаптивному формуванню пропозицій, забезпечити захист бренду та інтелектуальної власності тощо.





Навіщо підприємства збирають дані в інтернеті? Ось лише кілька прикладів. Ретельне вивчення відгуків на різних веб-сайтах і форумах допомагає виявити потреби цільової аудиторії, щоб доопрацювати наявний продукт або створити новий. HR-фахівці та агентства з персоналу давно взяли на озброєння LinkedIn та інші соціальні мережі для пошуку кандидатів з унікальним набором навичок. Сканування Instagram – найшвидший спосіб встановити контакт з лідерами думок і запустити успішну маркетингову кампанію.

«Загальнодоступні веб-дані дозволяють нам надавати нашим клієнтам ці дані в режимі реального часу. Вони в будь-який момент можуть дізнатися, яке місце посідають у пошукових системах по всьому світу, а також визначити способи оптимізації ключових слів для підвищення рейтингу і просування на ринку. Ми працюємо з Bright Data вже тривалий час і задоволені якістю мережі, високими показниками успіху та обслуговуванням. Кращого партнера не можна і бажати». Андрій Ярмоленко SEO Tech Lead, Netpeak

Згідно з дослідженнями ринку бізнес-аналітики, найактивніше використовують дані з інтернету для ухвалення важливих стратегічних рішень підприємства банківського сектора, страхування і телекому. Також активно інвестують у цей напрямок представники торгівлі, як роздрібної, так і гуртової.





Існує два основні підходи до збору інформації – ручний і автоматизований.





Перший метод передбачає збір якісних даних на основі досліджень – опитування, інтерв'ю, вивчення тенденцій пошуку. Це практичний, персоналізований підхід, але він забирає багато часу і сил.





Другий – автоматизований збір і систематизація інформації в інтернеті (парсинг) з використанням спеціальних інструментів. Подібні рішення створює, наприклад, компанія Bright Data . У цій царині існує низка організаційних і технічних завдань, розв'язання яких дає змогу швидко і з необхідною частотою збирати якісні дані, які точно відповідають запиту бізнесу, не перевантажуючи цільові веб-сайти та долаючи можливі штучні обмеження. Ці рішення засновані на складних глобальних мережах однорангових пристроїв, що дають точну картину цільової аудиторії та конкурентів.





Bright Data пропонує своїм клієнтам два основні варіанти: доступ до програмного забезпечення для збору даних і готові набори даних. У першому випадку замовник підключається до автоматизованого збирача даних (scraper), який легко налаштовується відповідно до індивідуальних завдань. Для цього не знадобиться жодного написання коду. Програма буквально «розкладає по поличках» отриману інформацію, всі дані на виході вже очищені, структуровані та готові для подальшого використання.





Другий варіант – купівля готових наборів даних – економить час і гроші. Клієнту не потрібно чекати, поки програма збере всю потрібну інформацію. При цьому вартість доступу ділиться між кількома підприємствами, тому цец варіант обходиться дешевше. Набори даних регулярно оновлюються з певною періодичністю – щоквартально, щорічно тощо. Такий підхід забезпечує операційну гнучкість і дає можливість вибрати оптимальний варіант набору для конкретних завдань бізнесу. Можна придбати повний пакет даних, до складу якого входить абсолютно вся інформація, опублікована на певному веб-сайті, або ж об'єднаний набір даних з кількох цільових джерел. Можна обрати інтелектуальний набір даних, відфільтрованих за заданими критеріями, або диференційний пакет інформації, що динамічно змінюється в міру її оновлення в джерелі.

«Для забезпечення роботи наших рішень зі збору даних для наших клієнтів ми використовуємо резидентну і серверну мережі Bright Data, а також Web Unlocker. Надійна мережа і велика інфраструктура забезпечують безперебійну роботу наших продуктів, даючи нам змогу отримувати точні дані із загальнодоступного Інтернету для задоволення потреб наших клієнтів». Сергій Кліус Співзасновник DataOx

Компанії, які намагаються збирати веб-дані самостійно, часто стикаються з низкою складнощів. Ручне збирання даних – це копітка і виснажлива робота. Вона вимагає значних ресурсів, займає багато часу і відриває від інших бізнес-завдань. До того ж часто інформація на цільовому сайті оновлюється в режимі реального часу і з таким трудом зібрані дані швидко застарівають, стаючи непотрібними.



Тому все більше компаній вважають за краще використовувати автоматизовані інструменти збору даних. На противагу ручному збиранню вони економлять час і ресурси, позбавляють необхідності розробляти й підтримувати власну інфраструктуру збору даних, не відривають інженерів, DevOps і IT-персонал від виконання основних завдань. Зрештою це дає змогу підвищити швидкість ухвалення рішень, отримати конкурентну перевагу, поліпшити взаємодію з клієнтами, продуктивність підприємства і фінансові показники.

Зверніться до Bright Data - компанії №1 в галузі веб-даних, яка має 3300+ патентів і це число продовжує зростати. Наші послуги використовують понад 15,000+ клієнтів по всьому світу: у тому числі зі списку Fortune 500.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень