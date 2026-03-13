Україна відкрила для партнерів реальні дані з поля бою для тренування AI-моделей

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проекту, який відкриває партнерам доступ до тренування АІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



Виробники озброєння матимуть доступ до спеціальної АІ-платформи, розробленої Міноборони, яка дозволятиме безпечно та якісно тренувати моделі без доступу до чутливих баз даних. Це допоможе пришвидшити розвиток автономних систем та впровадження нових технологічних рішень для фронту.



«У сучасній війні ми маємо перемагати росію в кожному технологічному циклі. Штучний інтелект - один із ключових напрямів цієї конкуренції.Майбутнє війни - за автономними системами. Наше завдання - підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою», зазначив міністр оборони Михайло Федоров.



Саме тому на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створено спеціальну AI-платформу, яка дає змогу:



— безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;

— працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;

— використовувати дані, які постійно оновлюються.



Михайло Федоров підкреслив, що Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA.



Міжнародні партнери та українські компанії мають великий запит саме на такі дані для розвитку й модернізації оборонних технологій.



«Для нас це наступний крок розвитку win-win співпраці.

Партнери отримують можливість тренувати свої AI-моделі на реальних даних сучасної війни. А Україна - швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту», наголосив очільник Міноборони.

